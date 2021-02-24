إطلاق مسابقة تاي للريادة الجامعية لدعم وتعزيز جيل رواد أعمال المستقبل بالشرق الأوسط

المصدر: دبي ـ البيان

أعلن نادي تاي دبي مشاركته الرسمية في مسابقة تاي دبي العالمية للريادة الجامعية، المبادرة العالمية المكرسة لتمكين رواد ورائدات الأعمال الشباب في جميع أنحاء العالم من تحقيق طماحاتهم وإطلاق مشاريعهم الهادفة.

تهدف تاي دبي من خلال هذه المبادرة إلى دعم وتشجيع الطلبة الطموحين في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي ككل لتعزيز رحلتهم في مجال ريادة الأعمال.

ويشجع هذا التحدي الطلاب والطالبات أصحاب الأفكار أو المنتجات أو الخدمات الجديدة ممن يتطلعون إلى إطلاق مشاريعهم ويستوفون معايير الأهلية للتقدم والمشاركة في مسابقة تاي دبي العالمية للريادة الجامعية 2021 وذلك للتنافس عالمياً للفوز بطيف من الجوائز القيمة والتي يصل مجموعها إلى 50,000 دولار أمريكي.

وتهدف هذه المسابقة، والتي يعرض من خلالها المشاركون أفكار مشاريعهم، إلى تعزيز جيل المستقبل من رواد الأعمال ومساعدتهم في بناء المهارات والقدرات التجارية وتطوير الأفكار الناشئة ومن ثمَّ التأهل للحصول على الدعم القيّم من قبل نخبة من المستثمرين المهمين.

كما ستتاح الفرصة للمتقدمين الناجحين لعرض أفكارهم ومشاريعهم على المستثمرين للارتقاء بها ورفع مستواها ودعمها كي تصبح جزءاً من النظام البيئي القوي لريادة الأعمال في المنطقة.

وقال أشيش بنجابي، رئيس نادي تاي دبي، الفرع المحلي لتاي العالمية: فخورون بالدور الرئيسي الذي يقوم به رواد الأعمال الشباب في تشكيل ورسم المستقبل الاقتصادي للمنطقة.

توفر هذه المسابقة العالمية الرائدة الفرصة للخريجين الجدد والطلبة الطموحين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتطبيق المفاهيم النظرية والأسس التجارية التي تعلّموها على أرض الواقع، في الوقت الذي يتلقون فيه التمويل لدعم وإطلاق مشاريعهم بأفكارها ومفاهيمها الجديدة.

وسلّط تقرير منتدى MIT لريادة الأعمال الضوء على نمو وارتفاع ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل نضوج وتطور مشهد الشركات الناشئة.

ساهم سكان المنطقة الشباب بتعدادهم الكبير ممن يتمتعون بمستوى عالٍ نسبياً من الاتصال الرقمي في ظهور نظام بيئي نشط للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما يشير تقرير تمويل المشاريع الناشئة في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2021 إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد شهدت في عام 2020 رقماً قياسياً وقدره مليار دولار أمريكي من الاستثمار في الشركات الناشئة، وهو ما يدل على النمو السريع للشركات الناشئة في المنطقة.

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