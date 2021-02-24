جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية مركز معتمد لاختبار «الآيلتس»

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

وقعت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية اتفاقية تعاون مع المجلس الثقافي البريطاني لاعتماد الجامعة كمركز اختبار لامتحان الكفاءة في اللغة الإنجليزية «IELTS» وذلك ابتداء من شهر فبراير الجاري تحت إشراف المجلس الثقافي البريطاني ما يتيح لكافة الطلبة في الدولة فرصة التقدم لإجراء اختبار الآيلتس العالمي في الجامعة سواء في مقرها في أبوظبي أو فرعها في عجمان.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية تماشياً مع خطط الجامعة التطويرية التي تهدف إلى جعل الحرم الجامعي مركزاً علمياً وثقافياً متميزاً لخدمة المجتمع بجميع شرائحه، حيث يعتبر اختبار الآيلتس إحدى الأدوات المهمة للالتحاق بالتعليم الجامعي وسوق العمل وتحقيق التميز في مختلف المجالات المعرفية والمهنية. وقال الدكتور خالد الظاهري مدير الجامعة إن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تحرص على تقديم خدمة متميزة لجميع الطلبة عبر إيجاد بيئة تعليمية متكاملة تلبي احتياجات الطالب الثقافية والمعرفية والعلمية، فيما تلعب مكانة الجامعة المميزة بوصفها الجامعة الأولى من نوعها المتخصصة في مجال العلوم الإنسانية دوراً كبيراً في جعلها الجهة الأمثل لاستضافة هذا الاختيار العالمي.

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