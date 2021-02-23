«جامعة عجمان تمهّد الطريق للشركات الناشئة» في معرض الابتكار وريادة الأعمال

المصدر: عجمان – البيان

نظم مركز الابتكار في جامعة عجمان (AUIC) معرض الابتكار وريادة الأعمال للعام 2021 تحت شعار «UNTACT: جامعة عجمان تمهّد الطريق أمام الشركات الناشئة خلال الجائحة».

وذلك في إطار رؤيته الاستراتيجية لتعزيز ثقافة الابتكار وتطوير جيل من رواد الأعمال والصناعيين والمبتكرين، وقد أقيم المعرض الذي يتزامن مع شهر الإمارات للابتكار عن بُعد بسبب إجراءات السلامة الاحترازية للحد من جائحة فيروس كورونا، وذلك بحضور الدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة.

والدكتور تشولو جونغ، مدير مركز الابتكار في الجامعة، وفتحي أفانا، الرئيس التنفيذي لشركة فاست بيلدينغ للمقاولات وعضو مجلس إدارة المركز، كما تميز المعرض الافتراضي بقاعة ثلاثية الأبعاد مكّنت المشاركين من استكشاف 18 جناحًا للشركات الناشئة بالإضافة إلى 6 أجنحة للقطاعين العام والخاص والتي تضمّنت دردشة عبر الإنترنت ومقاطع فيديو ولافتات تشرح عن خصائصها وأهمّيتها.

مشاريع مبتكرة

وقد تم عرض مشاريع مبتكرة وخلّاقة صمّمها طلبة الجامعة، فضلاً عن مشاريع متعدّدة احتضنها المركز.

وشارك في المعرض مبتكرون ورواد أعمال ومخترعون من المؤسسات الرسمية والخاصة لمناقشة أحدث الاتجاهات في مجال البحث والابتكار والتكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال.

وقد تميز المعرض الافتراضي بقاعة ثلاثية الأبعاد مكّنت المشاركين من استكشاف 18 جناحًا للشركات الناشئة بالإضافة إلى 6 أجنحة للقطاعين العام والخاص.

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