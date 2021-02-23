تعاون بين كليات التقنية العليا وشركة جال

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت شركة «جلوبال إيرواسبيس لوجيستكس» (جال)، اتفاقية شراكة مع كليات التقنية العليا بهدف تدريب وتشجيع الموهوبين والراغبين من الطلبة المواطنين على الالتحاق بالكوادر العاملة في مجال خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة للطائرات لدى شركة جال.

وقع الاتفاقية محمد الخميري الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال إيرواسبيس لوجستكس «جال»، والدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، وذلك على هامش معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2021».

وتقوم شركة جال بتدريب طلبة من كليات التقنية العليا على أحدث عمليات الصيانة والإصلاح للطائرات في مرافقها المخصصة في أبوظبي، بهدف توظيفهم للانضمام إلى قوتها العاملة كموظفين دائمين لدى الانتهاء من برامجهم التعليمية.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتعاون فريق الخبراء التابع لشركة جال مع أعضاء هيئة التدريس في كليات التقنية العليا على مستوى المناهج الدراسية المتعلقة بقطاع الطيران والتخصصات التي تخدم هذا القطاع بهدف تطويرها ودعمها بالمعارف والمهارات اللازمة بما يتماشى مع متطلبات قطاع الطيران والمستجدات من المهارات لضمان جاهزية الخريجين للمستقبل الوظيفي.

وسيعمل الطلبة الذين سيتم اختيارهم من برامج البكالوريوس والدبلوم العالي والدبلوم في تخصصات هندسة الطائرات وصيانة الطائرات وإدارة الحركة الجوية والهندسة الكهروميكانيكية وهندسة أمن المعلومات مع شركة جال في إطار جهودها الرامية لزيادة عدد المواطنين المؤهلين ضمن قوتها العاملة.

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