1310 طلاب وطالبات بالمنصات الافتراضية بأكاديمية رأس الخيمة للموهوبين

المصدر: رأس الخيمة – البيان

أكدت سمية حارب السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي مدير عام أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين، أن شهر الإمارات للابتكار يعكس توجهات دولة الإمارات في تعزيز ثقافة الابتكار بين أفراد المجتمع، وإعداد جيل من المبتكرين القادرين على إحداث تغيير إيجابي في حياة الإنسان ومستقبله، وإيجاد حلول لمختلف التحديات من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في كافة القطاعات الحيوية.

وأضافت: «تسعى أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين لدعم الابتكار وتشجيع الموهوبين والمبتكرين بناءً على الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للابتكار، وفق رؤية ورسالة الأكاديمية تدعم الموهوبين والمبتكرين من خلال تقديم عدد من البرامج والورش في مجالات مختلفة في الذكاء الاصطناعي والبرمجة والابتكار والمجال الرقمي والعلمي والفني والثقافي حيث قدمت الأكاديمية خلال الفترة الماضية ضمن جائحة كوفيد 19، 3 منصات افتراضية استفاد منها 1310 مستفيدين، من خلال 25 برنامجاً وورشة افتراضية، بمراعاة الإجراءات الاحترازية الكاملة.

وأشارت إلى أن الأكاديمية شاركت بالمسابقة العالمية لبرنامج سمارت برين الذي تقدمه الأكاديمية للطلبة وحصدت الميدالية الفضية عالمياً والمركز الرابع والخامس، كما تهتم الأكاديمية ضمن خططها الاستراتيجية بتفعيل أسبوع الابتكار الخاص بإمارة رأس الخيمة الذي انطلق أمس 21 فبراير، وستقدم الأكاديمية خلال هذا الأسبوع ورشاً افتراضية مجانية في الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي والبرمجة بالتعاون مع شركة Fun Robotics وبرنامج الملهمون المبتكرون لطلبة المدارس.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز