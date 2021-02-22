جامعة زايد ترحب بانضمام كلايتون ماكنزي نائباً للمدير ورئيساً للشؤون الأكاديمية

المصدر: أبوظبي - وام

رحبت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب رئيسة جامعة زايد، بانضمام الدكتور كلايتون ماكنزي للجامعة كنائب لمدير الجامعة ورئيس للشؤون الأكاديمية.

وقالت معاليها: إن انضمام الدكتور ماكنزي يعد خطوة إيجابية لتحقيق أهداف جامعة زايد الأكاديمية والمؤسسية وضمان تقدم مستوى أداء الطلبة الأكاديمي، إضافة إلى تعزيز سمعة الجامعة كمؤسسة أكاديمية وبحثية مرموقة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأكدت حرص الجامعة على تزويد الطلاب بالكفاءات والمهارات اللازمة لتأهيلهم للانخراط بسوق العمل، إلى جانب توفير بيئة علمية وأكاديمية ملائمة، تمكن الأساتذة من تعزيز مهاراتهم التدريسية والبحثية بما يخدم أهداف الجامعة وتوجهاتها، خصوصاً في مثل هذه الظروف الاستثنائية والتحديات التي تواجه قطاع التعليم في ظل جائحة كورونا.

ومن جهته أعرب الدكتور ماكنزي عن سعادته بالانضمام إلى جامعة زايد، وقال: شرف عظيم لي أن أنضم إلى فريق جامعة زايد التي تعد ثالث أقدم جامعة في الدولة، وأن أكون جزءًا من هذه الجامعة المرموقة والملتزمة بتوفير بيئة دراسية ملائمة وأدوات للتعليم العالي والبحث العلمي إضافة إلى حرصها على رفاهية الطلبة وتسعى دائماً لتلبية توجهات وتطلعات القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويذكر أن الدكتور ماكنزي كان قد عمل في دعم وحدات أكاديمية كبيرة في أوروبا وآسيا وأستراليا، وشغل قبل انضمامه لجامعة زايد عدة مناصب في جامعة بهونغ كونغ وهو حاصل على بكالوريوس الآداب وشهادة الدراسات العليا من جامعة روديسيا، ومؤهلات التدريس من جامعة ستراثكلايد وحصل على ماجستير في التربية «دراسات المناهج» ودرجة الدكتوراه ويحمل دبلوم التربية في علم النفس من جامعة غلاسكو، وماجستير في القانون التجاري من جامعة لندن.

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