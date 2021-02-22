إجازة الفصل الدراسي الثاني تبدأ من 4 أبريل المقبل

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

عممت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي مواعيد بدء إجازة الفصل الدراسي الثاني وموعد التدريس الخاص بالمعلمين، موضحة أن إجازة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2020-2021 يبدأ اعتبارا من يوم الأحد الموافق 4 أبريل المقبل وتستمر حتى 15 من الشهر ذاته، فيما يستأنف الدوام اعتبارا من تاريخ 18 أبريل المقبل.

وحددت المؤسسة في التعميم الذي حصلت "البيان" على نسخة منه أن تدريب المعلمين سيكون عبارة عن أسبوع يتم تنفيذه خلال الفترة من 28 مارس حتى 1 أبريل المقبل.

وتستهدف فعاليات أسبوع التدريب 37 ألفا من الكوادر التعليمية بالميدان التربوي ومنهم قيادات مدرسية وذلك بشكل افتراضي عبر استخدام برنامج مايكروسوفت تيمز ومنصة التدريب الإلكترونية learning curve.

ويتولى أعمال التدريب نخبة متخصصة من الكوادر العلمية في التخصصات المطلوبة، التي سيكتسب من خلالها المنضمون للبرامج التدريبية أو المدربون نظرة عملية دقيقة عن التقييم، ويتعرفون على أفضل الممارسات وأحدث التقنيات في التقييم للمواد الدراسية والتخصصات كافة، وتلقى خلالها المشاركون تدريباً مكثفاً في مهارات التدريب المتقدم.

وتعد مواصلة تطوير قدرات كوادر الميدان التربوي الضمانة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة ذات الصلة بملف التعليم لذلك حرصت المؤسسة على الذهاب لأبعد مدى في تطوير كفاءة ومهارة أعضاء الميدان التربوي فهم القادة في الميدان وعلى عاتقهم تقع مسؤولية ترجمة فكر ورؤية وزارة التربية والتعليم والمؤسسة على أرض الواقع واستلهام الأولويات الوطنية التي عولت في مضامينها على جودة المخرجات التربوية وتنافسيتها.

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