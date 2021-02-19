الاستشاري الأكاديمي للجامعة القاسمية يبحث خطة التعليم الهجين

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس الدكتور عوّاد الخلف القائم بأعمال مدير الجامعة القاسمية الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري الأكاديمي للجامعة القاسمية وذلك بعد أن جرى تشكيله ليضم في عضويته نواب ومساعدي المدير والعمداء ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس وممثلين عن الطلبة في الكليات المختلفة.

وجرى عقد الاجتماع صباح أمس من خلال تقنية التواصل المرئي في إطار الحفاظ على الصحة ليبدأ الاجتماع بترحيب من الدكتور عوّاد الخلف مشيداً بالجهود المخلصة والمساعي الدؤوبة من قبل أسرة الجامعة لتعزيز التقدم الذي تحققه الجامعة على مختلف الصعد في المجالات الأكاديمية والإدارية والمجتمعية كافة عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة.



أهمية

وأشار إلى أهمية دور المجلس الاستشاري الأكاديمي للجامعة في متابعته المتواصلة لمسيرة الجامعة وتعزيز ما تحققه من ريادة على مستوى الدولة مؤكداً أن الجامعة القاسمية تسعى لأن تكون دائماً في مكانة الصدارة والتميز العلمي والتعليمي وتجسيد جانب من رؤيتها الشاملة التي أرساها حاكم الشارقة لتكون منارة للتميز في التعليم العالي والبحث العلمي مسترشدة في كل ما تقوم به بأسس الإسلام ومبادئه وتعاليمه السمحة المنفتحة على العالم أجمع.

وأعرب باسمه وباسم المجلس الاستشاري الأكاديمي للجامعة عن وافر الشكر والثناء لمقام صاحب السمو حاكم الشارقة لحرص سموه على جعل الجامعة بيئة تعليمية جاذبة ومتميزة تخدم الطلبة كافة من جميع أنحاء المعمورة.

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