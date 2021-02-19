جامعة محمد بن راشد للطب تناقش المستجدات الأكاديمية

المصدر: (دبي ـ البيان)

عقد مجلس أمناء جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية اجتماعه الثاني للسنة الأكاديمية 2020 ـ 2021 افتراضياً برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس الجامعة رئيس مجلس الأمناء وحضور أعضاء المجلس. ناقش الاجتماع آخر المستجدات والتطورات ضمن برامج الجامعة الأكاديمية والبحثية وتوجهاتها الإستراتيجية المتمركزة حول محاور التعليم والأبحاث والاستدامة والحوكمة والمشاركة المجتمعية.

حضر الاجتماع الدكتورة رجاء عيسى القرق نائبة رئيس مجلس الأمناء وعوض صغير الكتبي مدير عام هيئة الصحة في دبي والدكتور علوي الشيخ علي نائب المدير العام في هيئة الصحة بدبي عضو مجلس الأمناء والدكتور عبدالله محمد الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية وعبدالله عبدالرحمن الشيباني عضو مجلس الأمناء، والدكتور إيان جرير مدير جامعة «كوينز» البريطانية في بلفاست عضو مجلس الأمناء، والدكتور عامر أحمد شريف بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

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