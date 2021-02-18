«زكاة العلم» ورشة افتراضية في الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

أطلق مجلس الشارقة للتعليم، مبادرة «زكاة العلم»، التي استفاد منها 5893 مشاركاً ومشاركة من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي، وكذلك دول العالم، في إطار إقبال العديد على الاستفادة من الورش التعليمية الافتراضية التي خصصها من خلال منصته في أبرز مشاريعه التعليمية.

وأشاد الدكتور سعيد مصبح الكعبي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس مجلس الشارقة للتعليم، بتواصل نجاح زكاة العلم لمجلس الشارقة للتعليم مع دائرة الخدمات الاجتماعية في حكومة الشارقة، في إطار حرص المجلس على تدعيم خططه الاستراتيجية والرامية إلى النهوض بواقع العمل التطوعي في أروقة المجلس والعمل على نشر وترسيخ ثقافة التطور وإتاحة منصة نوعية تتيح الاستفادة المتبادلة من قبل القائمين على عملية الاتصال.

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