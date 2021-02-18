مبادرات مشتركة بين جامعة خليفة والجناح الإيطالي في «إكسبو دبي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، ومكتب المفوض العام الإيطالي المسؤول عن مشاركة دولة إيطاليا في إكسبو دبي 2020، أمس، عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تأسيس المبادرات المشتركة بين الطرفين خلال فترة المعرض العالمي إكسبو 2020 في دبي، والذي سيستمر لستة أشهر ابتداءً من 1 أكتوبر وحتى 31 مارس 2022.

وقع الاتفاقية في أبوظبي الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة، وافتراضياً للجانب الآخر باولو غليسنتي، المفوض العام لمشاركة إيطاليا في إكسبو دبي 2020.

وقال الدكتور عارف: «يسرنا أن نوقع مذكرة التفاهم مع مكتب المفوض العام المسؤول عن مشاركة إيطاليا في إكسبو دبي 2020 للتعاون في العديد من الأنشطة المتعلقة بمعرض إكسبو دبي 2020. كمؤسسة أكاديمية بحثية عالمية، تتميز البحوث في جامعة خليفة بأنها متخصصة في العديد من القطاعات الاستراتيجية والاقتصادية محلياً وعالمياً، الأمر الذي ساهم في ارتقاء مكانة الجامعة على الصعيد الدولي في مجال البحوث العلمية.

ستتيح هذه الاتفاقية لنا الفرصة للتأكيد على جهودنا الرامية إلى فتح الباب لمزيد من الشراكات في إيطاليا وأوروبا بهدف التعاون في مجالات التعليم والبحوث والمجالات الصناعية.وستساهم مذكرة التفاهم في ترسيخ مكانة الجامعة كأفضل مؤسسة أكاديمية توفر الخبرات في مختلف التكنولوجيات المتقدمة ».

مساهمة

بموجب الاتفاقية، يلتزم الشريكان في التعاون العلمي والثقافي والتخطيط للأنشطة والمبادرات والمشاريع المشتركة خلال فترة إكسبو 2020 المقام في دبي.

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