جامعة دبي ومجلس سيدات الأعمال يتعاونان أكاديمياً

المصدر: دبي-البيان

وقعت جامعة دبي مذكرة تفاهم مع مجلس سيدات الأعمال في دبي الذي يعمل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي لتعزيز التعاون في المجال الأكاديمي وريادة الأعمال في المجتمع.

وقع المذكرة الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي ونادين الحلبي مديرة تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز قوة الأعمال الأساسية لكلا الجانبين والاستفادة من المجالات الأكاديمية في مجالات ريادة الأعمال والهندسة وتكنولوجيا المعلومات والقانون في جامعة دبي وإمكانيات مجلس سيدات الأعمال في دعم سيدات ورائدات الأعمال في دبي، وسيقدم كلا الطرفين أسعاراً مخفضة وتفضيلية للخدمات والبرامج الخاصة بكل منهما حيث ستقدم الجامعة أسعاراً تفضيلية لأعضاء المجلس الذين سيسجلون في برامجها وتخصصاتها الأكاديمية والبرامج التدريبية بمركز التطوير التنفيذي في الجامعة بينما سيمنح المجلس مزايا العضوية لجميع خريجات الجامعة والموظفات.

وقال الدكتور البستكي:إن جامعة دبي فخورة دائمًا بالتعاون مع منظمات الأعمال الناجحة التي تشجع وتدعم المساواة بين المرأة والرجل في مكان العمل.

وأضاف هدفنا هو تمكين رائدات الأعمال المتميزات وتزويدهن بالأدوات اللازمة لتحقيق التميز الأكاديمي والتجاري.

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