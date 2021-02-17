«التربية» تطور نظاماً للرد على استفسارات تراخيص المهن التعليمية بفترة زمنية أقصر

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

طوّرت وزارة التربية والتعليم، ممثلة في إدارة التراخيص المهنية، نظاماً فعالاً للرد على جميع الاستفسارات في فترة زمنية أقصر، وخصصت رابطاً يشمل جميع المشاكل الشائعة المتعلقة بنظام التراخيص. وأكدت الوزارة أنه لن يتم النظر إلى البريد الإلكتروني، وسيتم التعامل من خلال الرابط emsat.moe.gov.ae حيث يمكن للمعلمين إدراج المشكلة التي تواجههم، وفي حال عدم ذكر التحدي الذي يواجههم في الرابط عليهم الاتصال على الرقم 80051115 الخاص بسعادة المتعاملين.

وأعلنت إدارة التراخيص المهنية عن وجود قناة على يوتيوب تحتوي على مقاطع توضيحية لنظام ترخيص المهن التعليمية، وتهدف إلى توفير تجربة مبسطة ومتكاملة لجميع المتعاملين.

كوادر

وسجل نحو 75 ألفاً من الكادر المدرسي في نظام الترخيص المهني للعاملين في القطاع التربوي للحصول على رخصة لمزاولة المهنة في الدولة، وتقدم 20 ألفاً و 674 معلماً للاختبار المهني، كما خضع 15 ألفاً و 548 معلماً للاختبار التخصصي في المادة الدراسية التي يقوم بتدريسها ضمن متطلبات الحصول على رخصة المعلم في الدولة، حتى الآن منذ إطلاق نظام الترخيص، إذ تولي وزارة التربية والتعليم اهتماماً بالغاً في تقديم تعليم نوعي رفيع المستوى للطلبة، وذلك من خلال الحرص على توفير معلمين ومهنيين أكفاء يتحلون بدراية كافية بمادة التخصص وطرق تدريسها، قادرين على مواكبة متطلبات عصر المعرفة، وحريصين على أن يكونوا قدوة لطلابهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز