تعاون بين «التقنية» ومركز أبوظبي للصحة العامة

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت كليات التقنية العليا ومركز أبوظبي للصحة العامة اتفاقية تعاون بهدف دعم الصحة والسلامة المهنية، من خلال تطوير نظام إدارة السلامة والصحة المهنية، وتقديم البرامج التعليمية والدورات التدريبية ذات العلاقة بالصحة العامة، ودعم مشاريع الطلبة التي تتعلق بمجالات الصحة والسلامة المجتمعية والمهنية، وتشجيع الطلبة على التطوع لصالح تعزيز الوعي المجتمعي بالصحة والسلامة العامة، بالإضافة إلى العمل معاً على مستوى الأبحاث التطبيقية وأوراق العمل التي تدعم التطوير والابتكار في مجال الصحة والسلامة.

وقع الاتفاقية في حفل افتراضي كل من الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، ومطر سعيد النعيمي المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة بحضور المسؤولين من الطرفين.

ووفقاً لبنود التعاون، تهدف الاتفاقية إلى تطوير نظام إدارة السلامة والصحة المهنية بالكليات وفق متطلبات منظومة نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، كما ستتعاون الكليات في تنفيذ البرامج التعليمية والدورات التدريبية ذات العلاقة بالصحة العامة، وسيقوم مركز أبوظبي للصحة والسلامة العامة بدعم مشاريع الطلبة التي تتعلق بالصحة والسلامة العامة وجهود تسويقها كشركات ناشئة، كما ستعمل الكليات على تشجيع الطلبة على التطوع في الأنشطة والفعاليات التي تخص المركز كتنظيم الفعاليات والمعارض وأنشطة التوعية، بما يعزز قيمة العمل التطوعي في المجتمع، كما سيتعاون الطرفان على تنسيق جهودهما على مستوى إجراء الدراسات والأبحاث التطبيقية في مجال الصحة العامة والمهنية.

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