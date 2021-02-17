جامعة الإمارات تطلق برنامج «خبرة»

المصدر: العين – داوود محمد

أعلنت جامعة الإمارات عن إطلاق برنامج «خبرة»، البرنامج التدريبي الأول من نوعه في الشرق الأوسط، لتدريب الطلبة وإرشادهم في نواحي العمل المختلفة من قبل خريجي الجامعة ذوي الخبرة المتخصصين في مجالات أعمالهم القيادية والإدارية والفنية، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد افتراضياً، بمشاركة الأستاذ الدكتور أحمد مراد النائب المشارك للبحث العلمي، وسلطان الحجي خبير الشراكات بجامعة الإمارات (منسق البرنامج) والمهندس بدر اللمكي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، رئيس اللجنة التوجيهية لخبرة.

ووفق البرنامج سيقوم الخريجون من طلبة جامعة الإمارات والمتخصصين بمجالاتهم من خلال برنامج «خبرة» بتقديم دورات تدريبية وورش عمل ومحاضرات، إضافة إلى إرشاد الطلبة في سبيل تطوير قدراتهم للانخراط في الحياة العملية، كما سيتبادل هؤلاء المتخصصون خبراتهم مع الهيئة التدريسية للاطلاع على أحدث التقنيات والاستراتيجيات في المهن المختلفة والحياة العملية. وسيتمكن منتسبو هذا البرنامج من تقديم مشوراتهم ودوراتهم للمجتمع المحلي ممثلين بذلك جامعة الإمارات.

وأشار الأستاذ الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي بجامعة الإمارات إلى أن أعلان برنامج «خبرة» يعتبر أحد المبادرات الاستراتيجية في وحدة التطوير وعلاقات الخريجين في جامعة الإمارات، والذي بدوره يستثمر قدرات وخبرات الخريجين ذوي الخبرة في تعزير وإثراء العملية التعليمية، ويهدف لتأهيل طلبة الجامعة لسوق العمل عبر تدريبهم ونصحهم وإرشادهم لاختيار البرامج المناسبة التي تؤهلهم وتنمي قدراتهم العملية في المستقبل.

وأضاف أن برنامج خبرة هو برنامج فريد من نوعه في المنطقة، حيث إنه يجمع الخريجين الخبراء في مختلف تخصصاتهم مع الطلبة المستمرين بالدراسة، حيث نتطلع من خلاله إلى تحقيق استراتيجية جامعة الإمارات بأهمية مد جسور التواصل مع الخريجين والاستفادة من خبراتهم.

ويشترط أن يكون المرشح من خريجي جامعة الإمارات العربية المتحدة مع 3 سنوات خبرة في العمل على الأقل للانضمام إلى البرنامج، وأن يتطوع بإقامة دورات تدريبية وورش عمل وإلقاء المحاضرات للطلبة حسب تخصصه.

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