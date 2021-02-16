جامعة الشارقة تحصل على العضوية الرسمية في الاتحاد الأوروبي لجمعيات التصوير الشعاعي

المصدر: الشارقة – البيان

حصل قسم التصوير التشخيصي الطبي بكلية العلوم الصحية في جامعة الشارقة على العضوية الرسمية بالاتحاد الأوروبي لجمعيات التصوير الشعاعي(EFRS)، ويعد قسم التصوير التشخيصي الطبي في الجامعة إحدى المؤسسات الأكاديمية الأولى لبرنامج الاتحاد الأوروبي لجمعيات التصوير الشعاعي الجناح التعليمي خارج أوروبا.

أعلن ذلك الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة، مبينا أنه وبعد التصويت المغلق على العضوية وقبول جامعة الشارقة من قبل جميع الدول الأعضاء، ألقى الدكتور جوناثان ماكنولتي رئيس الاتحاد والعديد من الدول الأوروبية الأعضاء كلمات ترحيب طيبة بجامعة الشارقة كما تم إرسال العديد من رسائل التهنئة الخاصة إلى ممثل الجامعة خلال الاجتماع بالإضافة إلى تقديم رسائل تهنئة مهمة حول أهمية أن تكون عضوًا في أول فرع أكاديمي خارج الدول الأوروبية.

وأوضح الدكتور النعيمي أن الاتحاد الأوروبي يمثل أكثر من 100,000 مصور اشعاعي و8,000 طالب أشعة في جميع أنحاء أوروبا. وأن الاتحاد الأوروبي لجمعيات التصوير الشعاعي بالإضافة إلى أنه يمثل مهنة التصوير الشعاعي في أوروبا فإنه يعمل على تعزيزها وتطويرها، مشيرا إلى أنه ومن الحقائق المعروفة عن هذا الاتحاد أنه هو واحد من أعظم منظمات التصوير بالأشعة في العالم ولديه أنشطة علمية ومهنية مختلفة بمصادره الواسعة. كما أن قسم التصوير التشخيصي الطبي في جامعة الشارقة يعد إحدى المؤسسات الأكاديمية الأولى لبرنامج الاتحاد الأوروبي لجمعيات التصوير الشعاعي الجناح التعليمي خارج أوروبا.

نص

وأوضح أن الجامعة التي كانت قد بدأت بالفعل العمل النشط مع الاتحاد الأوروبي لجمعيات التصوير الشعاعي، حيث أرسلت مؤخرًا نصًا كبيرًا وهاما حول كوفيد -19 إلى اليوم العالمي للأشعة 2020 (IDOR2020) وشاركت بتجاربها مع الدول الأوروبية بالإضافة إلى أن موظفي قسم التصوير التشخيصي الطبي لديها يشاركون وبنشاط في ندوات علمية وتخصصية عالمية عبر الإنترنت، مشيرا إلى أن الجامعة تخطط لمزيد من مثل هذه الأنشطة المستقبلية بزيادة مشاركة طلبة قسم التصوير التشخيصي الطبي كنشاط تعلمي وتدريبي عالمي الآفاق.

من جهتها أكدت الدكتورة أمينه المرزوقي، عميد كلية العلوم الصحية بالإنابة أن قبول قسم التصوير التشخيصي الطبي كعضو في الاتحاد الأوروبي لجمعيات التصوير الشعاعي يعد من الإنجازات التي نفخر ونعتز بها لرفع مكانة جامعة الشارقة دوليا في التخصصات الطبية، خاصة أن جامعة الشارقة أول جامعة عربية تحصل على هذه العضوية من خارج النطاق الأوروبي، وتعتبر هذه العضوية فرصة جيدة للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية من القسم بتبادل الخبرات مع أساتذة في جامعات أوروبية.

دعم

من جانبه أكد الدكتور بشار عفيف عيسى الراوي، رئيس قسم التصوير التشخيصي الطبي بكلية العلوم الصحية في جامعة الشارقة، أهمية هذه العضوية على المستوى الدولي. مؤكدا على قوة المخرجات التعليمية للجامعة مقارنة بالجامعات الأوروبية، وأضاف أن هذه العضوية ستوفر دعما للطلبة من خلال مشاركة تجربتهم التعليمية مع زملائهم في الجامعات الأخرى، كما ستدعم العضوية الأنشطة البحثية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة مع الباحثين من الجامعات الأعضاء في الجمعية.

ومن الجدير بالذكر أن قسم التصوير التشخيصي الطبي بكلية العلوم الصحية في جامعة الشارقة قد تم اعتماده مؤخرًا من قبل الكلية الملكية للأشعة في إنجلترا، وهو إنجاز كبير آخر من حيث الاعتراف الدولي بالبرنامج الذي يقدمه، ويأتي دليلا واضحا على الدور النشط الذي يلعبه أساتذة القسم في المنظمات الدولية وقوة العلاقات الأكاديمية مع الزملاء الآخرين في الجامعات في الخارج.

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