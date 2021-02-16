طلبة «روشستر» يتأهلون للمرحلة النهائية في «تحدي دبي العالمي للنقل الذاتي»

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

تأهل طلاب كلية الهندسة قسم الكهرباء في جامعة روشستر للتكنولوجيا بدبي، إلى المرحلة النهائية في تحدي دبي العالمي للنقل الذاتي لعام 2021 الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات بدبي بالتعاون مع واحة دبي للسيليكون.

وحول المسابقة قال الدكتور يوسف العساف رئيس الجامعة: إن المسابقة تهدف إلى توسيع نطاق استخدام النقل الذكي بدون سائق عبر العديد من المجالات لمواجهة تحديات التنقل الحالية، مثل الميل الأول والأخير، والازدحام المروري.

وأضاف: إن الاختبارات العملية لاختيار الفائزين في التحدي ضمت فحصاً لقدرات المشاركين على توفير خدمات تلبي احتياجات الركاب وفقاً لمبدأ «تحدي الميل الأول والأخير»، وهو شعار التحدي بدورته الأولى، كما ضمت الاختبارات كذلك فحص قدرة المركبات المشاركة وكفاءتها على تقديم الخدمات للركاب بما يتلاءم والبيئة المحلية والمناخ السائد في دبي.

31 مقترحاً

وأفاد بأن طلبة كلية الهندسة قسم الكهرباء قدموا 31 مقترحاً إلى هيئة الطرق والمواصلات في دبي من الشركات والمؤسسات الأكاديمية الرائدة، وتعد «روشستر» من بين 13 منظمة محلية ودولية مؤهلة للنهائيات في هذه المسابقة العالمية.

وأضاف: أن هذا التحدي مخصص للخدمات اللوجستية ذاتية القيادة للأميال الأولى والأخيرة، وهذا التأهيل جاء نتيجة لعملية تقييم شاملة من قبل لجنة التحكيم الدولية التي أنشأتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي والتي تضم خبراء عالميين في المجالات ذات الصلة، مشيراً إلى أن تنفيذ المشروع سيبدأ في الربع الأول من عام 2021 مع وجود قاعدة اختبار في منطقة واحة دبي للسيليكون.

وأكد العساف أن تحفيز العقول الإبداعية من طلبة الجامعة يساهم في تطوير القطاعات المختلفة لاسيما قطاع حيوي مثل قطاع المواصلات العامة بما يتماشى مع التزام واحة دبي للسيليكون مقر جامعة «روشستر» بالعمل كمركز رئيسي لإجراء اختبارات تقنيات المدينة الذكية.

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