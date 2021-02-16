«كندية دبي» تطرح 3 برامج جديدة العام المقبل

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

تعكف الجامعة الكندية في دبي على طرح 3 برامج أكاديمية جديدة خلال العام الأكاديمي المقبل 2021-2022، وهي: «أمن المعلومات، تصميم البرمجيات، وعلوم الحاسوب»، وذلك في 3 كليات هي: «الهندسة والعلوم التطبيقية والتكنولوجيا».

وأكد الدكتور شريف موسى، عميد كلية الهندسة والعلوم التطبيقية والتكنولوجيا في الجامعة الكندية دبي، على ديناميكية وحيوية مجال الحوسبة ودخوله في مجالات وقطاعات عدة، خصوصاً مع بروز الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلات كمهارات لا غنى عنها لعلماء المستقبل.

تقنيات جديدة

وأضاف: «إن تطوير تقنيات جديدة مثل إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية والحوسبة الضبابية زاد من الطلب على المختصين المؤهلين في مجال الحوسبة، والذي يحتم بدوره على المؤسسات التعليمية مواكبة التطورات في سوق العمل».

وأوضح الدكتور موسى: إن برامج بكالوريوس العلوم في علوم الحاسوب والبرمجيات والأمن السيبراني، ستتيح للخريجين فرصة أن يكونوا جزءاً من الثورة الصناعية الرابعة التي تشهدها الدولة والعالم حالياً، وستوفر لهم مهارات وميزات بتنافسية عالية.

مهن واعدة

وقال: إن هندسة الحاسوب تظهر جلياً في شتى مناحي الحياة، من الهواتف الذكية إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وصولاً إلى الرعاية الصحية والضيافة ووسائل الترفيه المختلفة.

لذلك قررت «كندية دبي» أن تطرح هذا التخصص «بكالوريوس العلوم في علوم الحاسوب»، والذي صمم بالتعاون مع جامعة كوينز بكندا، ليعمل على تزويد الطلبة بقاعدة علمية قوية في كل من علوم الحاسوب ومبادئ الرياضيات والخوارزميات المختلفة، مما سيكسب الطلبة المعرفة النظرية والعملية الأساسية اللازمة ويؤهلهم ليصبحوا علماء حاسوب، ومستكشفي بيانات، وعلماء بيانات والتي تعد من الوظائف التي تشهد طلباً كبيراً ومستمراً.

وأضاف: إن الطلبة أيضاً سيكتسبون مهارات علوم الرياضيات التي تمكنهم من المنافسة بشكل مميز على العمل في مجال الأبحاث المختصة بصناعات التكنولوجيا الفائقة، كما سيتمكن خريجو البرنامج من القدرة على العمل كمهندسي أنظمة، ومهندسي برمجيات ومهندسي اختبار، وذلك من بين العديد من المهن الواعدة الأخرى.

وحول برنامج تصميم البرمجيات أشار إلى أنه تم تطويره أيضاً بالتنسيق مع الجامعة ذاتها بكندا، ويقدم للطلبة درجة متخصصة في فن وعلوم تصميم وتطوير هندسة برمجيات الحاسوب، ويكسبهم المعارف والمهارات المتخصصة في العديد من لغات البرمجة وتراكيب البيانات والخوارزميات وأنظمة التشغيل وتصميم برامج الوقت الحقيقي، وقواعد البيانات، وتحليل متطلبات البرمجيات، والأساليب الرسمية في هندسة البرمجيات، وتقنيات تفاعل الإنسان والحاسوب.

وبيّن أن بكالوريوس العلوم في تصميم البرمجيات يعمل على إعداد مختصين في البرمجيات لديهم الكفاءة اللازمة لشغل وظائف مثل مديري أنظمة حاسوب ومعلومات، ومحللي أمن المعلومات، ومبرمجي حاسوب.

الأكثر طلباً

وأوضح أن البرنامج الـ 3 وهو: «الأمن السيبراني» يعد أحد أكثر مجالات التكنولوجيا طلباً في العالم؛ حيث أصبحت المجتمعات أكثر اعتماداً على الحلول والتقنيات الذكية.

ويعمل على تهيئة الخريجين ليكونوا خبراء في صناعة أمن الشبكات، من خلال تمكينهم من الحصول على المفاهيم والعلوم اللازمة حول الموضوعات الأساسية للحوسبة والأمن السيبراني، مثل أنظمة الحاسوب، والتحاليل الجنائية للشبكات والحاسوب، وأمن النظم والشبكات، والقرصنة الأخلاقية، وتطبيقات الأمن الهجومي والدفاعي، والأمن البشري والتنظيمي.

كما سيتعلم الطلبة أفضل التقنيات المتقدمة لهندسة الأمن والتحاليل الجنائية الرقمية والأمان التطبيقي الهجومي والدفاعي والتشفير التطبيقي.

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