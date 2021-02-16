11300 طالب إماراتي يدرسون مسار النخبة في 89 مدرسة

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن استمرارية قبول طلبات التسجيل الإلكترونية لطلبة المدارس الحكومية والخاصة للانضمام لمسار النخبة حتى أبريل المقبل، ويضم مسار النخبة حالياً في العام الدراسي 2020/‏‏‏‏‏‏2021 أكثر من 11300 طالب وطالبة إماراتيين موزعين على 89 مدرسة للبنين والبنات في جميع إمارات الدولة.

وكانت الوزارة أطلقت المسار رسمياً ولأول مرة في العام الدراسي 2016/‏‏‏‏‏‏2017 مستهدفة 1000 طالب وطالبة في الصف السابع فقط، ومن ثم، تم توسعة المسار خلال السنوات اللاحقة ليشمل حتى هذا العام الدراسي 2020/‏‏‏‏‏‏2021 جميع طلبة الحلقتين الثانية والثالثة من الصف الخامس وحتى الصف الثاني عشر.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم استقبال طلبات الالتحاق للصفوف من الصف الخامس إلى الصف التاسع، ولا يمكن للطلبة التسجيل في الصف العاشر، وذلك لعدم تمكنهم من استيفاء المتطلبات العلمية والأكاديمية والمعرفية المتضمنة في المواد الدراسية للمسار، كما يستمر الطلبة بالدراسة في مسار النخبة إلى الصف الثاني عشر بعد التحاقهم .

تميز

وطرحت الوزارة مسار النخبة، أحد مسارات المدرسة الإماراتية الأربعة كمسار أكاديمي متميز ومتقدم بالتعاون مع الكولج بورد الأمريكية سعياً لخلق بيئة تنافسية للطلبة المبدعين والمتفوقين، حيث يهدف المسار إلى إعداد وبناء جيل من الطلبة المؤهلين لمواكبة المتطلبات المحلية والعالمية ضمن خطة الأجندة الوطنية 2021 لبناء مجتمع الاقتصاد المعرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولتأهيل خريجي المسار من الطلبة الإماراتيين المتميزين للالتحاق بأفضل مؤسسات التعليم العالي المحلية والعالمية.

كما وتم تفعيل دور المنصات الإلكترونية بشكل أكبر مثل منصات التعليم التكيفي «ألف» و«ألكس» والتي تحتويان كلتاهما على حزمة واسعة من المواد التعليمية، والمنصات التعليمية الأخرى مثل «ماجروهيل» التي تشمل مئات الدروس في الرياضيات والعلوم، ومنصة «تويج» المحتوية على أكثر من 1700 فيديو باللغة الإنجليزية وغيره .

المنهاج

ومن جانب آخر، يركز المنهاج الدراسي في مسار النخبة على مواد الرياضيات والعلوم بشكل أساسي بحيث يستند على عدد من التمارين والتجارب العملية للارتقاء بمهارات الطلبة في التفكير الإبداعي والتحليلي، وينمي لديهم المهارات العملية لحل المشكلات. يدرس الطلبة من الصف الخامس ولغاية الصف الثامن مواد الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية بشكل مكثف، بالإضافة إلى المواد الأساسية الأخرى، وقد صُممت تلك المواد لتحفيز الطلبة أكاديمياً وإعدادهم لبدء دراسة تلك المواد بالمستوى المتقدم في الصف التاسع، حيث إنه ابتداءً من الصف التاسع، يبدأ الطلبة بدراسة المواد العلمية التخصصية (الأحياء، الكيمياء، الفيزياء) والرياضيات باللغة الإنجليزية وبمستوى متقدم، بالإضافة إلى المواد الأساسية الأخرى.

معايير

ويتبع المنهاج الدراسي للرياضيات والمواد العلمية لمسار النخبة البرنامج الدولي المعروف بـ«التعيين المتقدم AP»، والذي يعتبر منهجاً دراسياً متقدماً من الجانب الأكاديمي ويضم العديد من التحديات ذات المستوى العالي.

ولذا يدرس الطلبة هذه المواد بصورة مكثفة وعميقة لاستيفاء شروط ومعايير البرنامج. ويؤدي طلبة المسار اختبارات «التعيين المتقدم AP» لكل من مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء، وهو عبارة عن اختبار يقيس مدى إتقان الطلبة للمناهج الدراسية المنطوية تحت سقف برنامج «التعيين المتقدم AP».

حلول

كما ويضم المنهاج الدراسي مشروع تخرج «كابستون»، إذ يُطلب من طلبة مسار النخبة إنجازه، وهو برنامج متخصص بالبحث العلمي للطلبة في الصفوف الرابع والثامن ولطلبة النخبة في الصفين الحادي عشر والثاني عشر، لتطوير مهارات وأساليب البحث العلمي لعمل مشروع يقدم حلولاً مبتكرة تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للدولة.

ويهدف المشروع كذلك إلى تطوير مهارات الطلبة في التحليل والابتكار والتعاون والعمل الجماعي، وينمي مهارات الكتابة والعرض والتحدث لديهم، كما يحفز المشروع الطلبة على تطوير المهارات البحثية المطلوبة خلال دراساتهم العليا في الجامعات والكليات المختلفة، ويستمر مشروع الكابسون لمدة عامين بداية من الفصل الأول من الصف الحادي عشر.

حيث يبدأ الطلبة بتعلم مبادئ البحث العلمي والمراجعات العلمية كما يتعلم الطلبة مهارات تخطيط مشاريعهم ومتطلباتها خلال الفصل الأخير من الصف الحادي عشر، ومع بداية الصف الثاني عشر يبدأ الطلبة بأخذ دورات مكثفة وورش عمل تخصصية تتعلق بمشاريعهم المختارة لصقل مواهبهم ومهاراتهم، ليتمكنوا بعد ذلك من تطبيق المشروع العلمي بشكل مثالي خلال الفصلين الأخيرين.

اشتراطات

وحددت الوزارة 5 اشتراطات لقبول الطلبة في المسار أبرزها أن يكونوا من مواطني الدولة أو من أبناء المواطنات، وعليهم إتمام اختبار الإمسات في اللغتين العربية والإنجليزية ومادتي الرياضيات والعلوم، وألا يقل معدل درجات مواد الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية عن 80% في الصفوف من الرابع وحتى السابع، واجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية، وألا يقل معدل الطالب عن 90% في الصف الثامن.

شروط

يتم اختيار طلبة مسار النخبة ضمن آلية دقيقة ومعايير محددة كما تم ذكره سابقاً، وفور استيفائهم الشروط والمعايير واجتياز الاختبار والمقابلة، يتم عرض سجلات الطلبة على لجنة مختصة من وزارة التربية والتعليم.

حيث تطلع اللجنة على سجل الطلبة ونتائجهم في الأعوام الدراسية السابقة وبناءً عليها يتم قبولهم أو رفضهم. يُشار إلى أن المنهاج الدراسي للمسار بجميع البرامج والتقييمات المطروحة فيه يؤهل الطلبة للدراسات الجامعية والدراسات العليا وليس فقط لاجتياز السنة التأسيسية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز