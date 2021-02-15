جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تطلق منصتها الإلكترونية الجديدة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية عن إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد، وقال الدكتور خالد الظاهري، مدير الجامعة: إن إطلاق الموقع الجديد جاء نتيجة تضافر جهود الكوادر التقنية والتعليمية داخل الجامعة وخارجها، لضمان حصول جميع المستخدمين على تجربة متميزة أثناء تصفح الموقع.

وأضاف: «تحرص جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية على تزويد الطلبة والخريجين بمهارات القرن الـ 21، وتأهيلهم بالمهارات اللازمة، لضمان قدرتهم على مواصلة تعليمهم في كل وقت وحين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز جهود البحث العلمي في الدولة، وغرس قيمة حب العلم والمعرفة لدى الطلبة، مؤكداً أن الجامعة تملك منظومة تعليمية رقمية متطورة قادرة على توفير تجربة تعليمية ذكية للطلبة».

وأوضح الدكتور الظاهري أن إطلاق الموقع الجديد يُعد خطوة مهمة، ضمن جهود الجامعة لنشر قيمها ورسالتها في العالم أجمع، وضمان قدرة جميع المستخدمين على الاستفادة من الخبرات العلمية والأكاديمية التي تزخر بها، انطلاقاً من وعي الجامعة بدورها في خدمة المجتمع ونشر المعرفة بين جميع أفراده.

ويتمتع الموقع الإلكتروني الخاص بالجامعة بجميع الخصائص التقنية، التي تضمن تقديم أفضل تجربة للمستخدمين، كما حرص فريق الجامعة على تصميم الموقع وفق المعايير المعتمدة في وزارة التربية والتعليم في الدولة، ليدعم جميع محركات البحث ومختلف الأجهزة الذكية.

وتشمل أهم الخصائص التي يُقدمها الموقع: «منصة المكتبة الرقمية المتنوعة المصادر، خدمات تسجيل سريعة وذكية وقنوات تواصل مفتوحة مع كل أقسام الجامعة وخيارات متنوعة، للاستفادة من خدمات الجامعة التعليمية عن بعد، بالإضافة إلى ملاءمة الموقع لاحتياجات أصحاب الهمم».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز