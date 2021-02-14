‏70 % من موظفي مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي من النساء

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

‏كشف دليل تعريفي أطلقته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، عن أن 70% من موظفي المؤسسة من النساء، ويتكون فريق المؤسسة من 69 جنسية مختلفة، و30% من موظفي المؤسسة من مواليد الفترة ما بين شهر يوليو وسبتمبر.

وخرجت المؤسسة بهذا الدليل التي حصلت " البيان" على نسخه منه لتوضح إطار عملها خلال الفترة الانتقالية، ‏حيث تعمل على توفير بيئة عمل محفزه وإيجابية حاضنة للأفكار البناءة، ‏وتعرف المؤسسة بدورها المرتبطة بتطوير الطلبة والارتقاء بمستوياتهم العلمية.

وأكدت المؤسسة في ‏الدليل على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لرفع جودة مستوى التعليم في المدارس الحكومية في الدولة وثقل الثروة البشرية لغدا أفضل.

‏ويقع مقر المؤسسة الرئيسي في منطقة القصيص وهو مبنى ديوان الوزارة سابقاً، ويوجد 5 مكاتب للمؤسسة منتشرة في أنحاء الدولة منها مركز تدريب المعلمين بعجمان ومبنى خليفة أ في أبوظبي وفي المنطقة التعليمية في العين والمنطقة التعليمية في الشارقة- الشرقية و المنطقة التعليمية في رأس الخيمة.

‏وحددت مؤسسة " تعليم" عدة ‏إجراءات سوف تتبعها لضمان مرحلة انتقالية مثالية لجميع الأطراف تتمثل فيه سوف يتم إرسال استبيان لجميع الموظفين لتحديث بياناتهم خلال الأسابيع القليلة المقبلة وسيتم إعلان تواريخ لقاء تعريفي للرد على جميع الاستفسارات، ‏ ‏مؤكدة على تفعيل اسم المستخدم الجديد لنظام بياناتي وذلك عن طريق البريد الإلكتروني الوارد من نظام بياناتي في منتصف يناير.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز