جامعة الإمارات تبرم مذكرة تفاهم مع مستشفيات ميدكلينك

المصدر: العين - وام

وقعت جامعة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم مع مجموعة ميديكلينيك الشرق الأوسط، والتي تهدف إلى تدريب طلبة كلية الطب والعلوم الصحية بالجامعة في مستشفيات ميدكلينيك بالدولة، وتعزيز التعاون البحثي ومجالات التدريب والمهارات السريرية.

وقع مذكرة التفاهم الدكتور جمعة الكعبي، عميد كلية الطب والعلوم الصحية بالإنابة في جامعة الإمارات العربية المتحدة، وعن ميديكلينيك الشرق الأوسط ديفيد هادلي، الرئيس التنفيذي لميديكلينيك الشرق الأوسط.

وأكد الكعبي: «إن هذا التعاون يعزز العلاقة الأكاديمية القوية بين الجهتين، والتي من شأنها إثراء التعاون في مجالات البحث العلمي والتدريب في العلوم الطبية والرعاية الصحية، بالإضافة إلى تعزيز البرامج التعليمية وتبادل المعرفة والخبرات، ما يساعد على تطوير العمل الجماعي ومهارات التعاون لإعداد أطباء المستقبل، ونوه بأن عملية تقديم التعليم والتدريب الطبي تغيرت في جميع أنحاء العالم، باعتبار أن الخدمات الطبية تتطلب استخدام أكثر فعالية للموارد، وإن هذه المذكرة تعزز بشكل كبير تحقيق فرص تدريب طلبة الطب والأطباء الشباب، بحيث يتدربون على حالات مرضية متنوعة في العيادات الخارجية».

ومن جهته قال هادلي: «نتطلع إلى العمل مع طلبة جامعة الإمارات العربية المتحدة ودعم مسيرتهم التعليمية، ليصبحوا أطباء يمتلكون مهارات عالية مع الحفاظ على القيم الأساسية للإنسانية والعمل الجماعي والثقة والاحترام والمسؤولية المجتمعية. وإن هدفنا هو تطوير تعاون قوي من خلال التعلم ليس فقط من بعضنا البعض، ولكن أيضاً من خلال أفضل أنظمة الرعاية الصحية في العالم، من خلال بناء ثقافة الشفافية وزيادة التعاون بين الفرق وداخلها، كما أن مستشفى ميديكلينيك سيصبح مستشفى تعليمياً لطلبة الطب والعلوم الصحية، ما يخلق فرصاً رائدة في التعليم الطبي والتعاون البحثي والخدمات السريرية المشتركة، ما سينعكس إيجاباً على إثراء القطاع الطبي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة».

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