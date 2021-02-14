تحويل الدراسة في رأس الخيمة إلى التعلم عن بعد بنسبة 100%

المصدر: البيان الألكتروني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة رأس الخيمة،تحويل الدراسة في المدارس، ودور الحضانة في القطاعين الحكومي والخاص بالإمارة من نظام التعليم الواقعي، إلى نظام التعلم عن بعد بنسبة 100% وذلك حتى إشعار آخر.

وقالت الوزارة على حسابها في "تويتر": "وزارة التربية والتعليم وإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة رأس الخيمة.. تقرران تحويل الدراسة في المدارس، ودور الحضانة في القطاعين الحكومي والخاص بالإمارة من نظام التعليم الواقعي، إلى نظام التعلم عن بعد بنسبة 100% وذلك حتى إشعار آخر."

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