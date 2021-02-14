3000 مشاركة ابتكارية تستهدفها «خارج الصندوق»

المصدر: (العين – جميلة إسماعيل)

انطلقت فعاليات مسابقة «خارج الصندوق» في موسمها الرابع 2021، برعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيسة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، ويأتي ذلك في إطار المبادرات والأنشطة الابتكارية، التي تشهدها الدولة، إضافة إلى نجاح المسابقة على مدار المواسم الثلاثة الماضية، حيث أسهمت وبقوة في تقديم أكثر من أربعة آلاف عمل ابتكاري ومقترح.

وقال أيمن النقيب مبتكر المسابقة والمشرف العام عليها: «تستهدف المسابقة في هذا العام تقديم 3000 مشاركة، وذلك في فئتي مبتكرون وقضايا ومقترحات، والجديد في هذا العام أن المشاركات التي ستشارك في فئتي التصويت الإلكتروني وقضايا ومقترحات سيتم نشرها من قِبل أصحابها، مرفقة بوسم المسابقة #خارج_الصندوق_2021».

وأضاف النقيب: «حرصنا في هذا العام على إضافة فئة الرواد من كبار المواطنين، وذلك بناء على مجموعة من المقترحات، التي وصلت لفريق العمل لنؤكد أهمية هذه الفئة والاستفادة من خبرتها لتضاف إلى فئات أصحاب الهمم وأصحاب الأعمال وطلاب المدارس والجامعات المستمرة من الدورات السابقة»، موضحاً أن كل فعاليات المسابقة منذ الموسم الأول تتم عن بُعد، وفق رؤية تتسم بالاستباقية للقائمين على المسابقة، ما يَسر سبل المشاركة من كل أنحاء العالم، ويتضح ذلك جلياً في التوزيع الجغرافي للمشاركين في المسابقة، والذين ينضمون جميعاً تحت لواء الأجندة الوطنية لدولة الإمارات.

وأكدت رحاب أحمد مسؤولة لجان التحكيم أن كل مشاركة في فئة الابتكار، يتم تحكيمها من خلال عشرة محكمين مختلفين على أعلى مستوى، وفق مجموعة من المعايير المحددة.

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