جامعة الشارقة تحصد 3 مراكز في جائزة غرفة الشارقة للمبدعين

المصدر: الشارقة - وام

حصد طلبة جامعة الشارقة ثلاثة مراكز متقدمة في جائزة غرفة الشارقة للمبدعين، والتي أُعلنت نتائجها مؤخراً، ضمن الفعاليات الختامية للمنتدى الدولي السادس للابتكار وريادة الأعمال بجامعة الشارقة.

فقد فازت ثلاث مجموعات من طلبة جامعة الشارقة بالمراكز الثاني والثالث والرابع من كليات الحوسبة والمعلوماتية، والعلوم، والهندسة في فئة الأبحاث العلمية.

«محطة هجينة لتحلية مياه البحر تعمل بالطاقة الشمسية الكهروضوئية» وهو العمل الفائز بالمركز الثاني في فئة البحوث العلمية والمقدم من الطالبات شوق الشحي، وشيماء محمد، وعائشة النقبي من كلية الهندسة بجامعة الشارقة تخصص هندسة الطاقة المستدامة والمتجددة وتعتمد الفكرة المستوحاة للدراسة لتصبح بديلاً مستداماً لاستهلاك الطاقة المتزايد وقلة المياه العذبة وبديلاً عن المصادر التقليدية التي تضر بالبيئة، وتدور الفكرة الأساسية للبحث حول تكوين جديد للمدخنة الشمسية التقليدية بإضافة حوض مياه البحر أسفل المجمع لإنتاج المياه العذبة باستخدام الشمس كمصدر رئيس لإنتاج الطاقة إذ يتم تسخين الأرض تحت المجمع والذي بدوره يسخن الهواء بالحمل الحراري واستبدال سقف المجمع بخلايا كهروضوئية شفافة لتوليد المزيد من الكهرباء، كما أن هذه الإضافات الجديدة تعزز من أداء النظام بشكل عالٍ يمكن لهيئة الكهرباء والمياه الاستفادة في تطبيق هذه الفكرة لتقليل استهلاك الطاقة.

المركز الثالث في فئة البحوث العلمية حققته الطالبة سعدية لياقات من كلية العلوم بجامعة الشارقة تخصص الكيمياء عن فكرة بحثها الخاص بتقديم تقنية جديدة وفعالة من حيث التكلفة كبديل لتحليل بصمات الأصابع المعتاد على الأسطح المختلفة من خلال مقارنة التركيبات الكيميائية في التوابل والبهارات المختلفة التي تساعد على كشف بصمات الأصابع بشكل أفضل، كما يمكن استخدام هذه التقنية لاكتشاف إذا ما كانت بصمات الأصابع موروثة أو محددة بواسطة علم الوراثة وتم استخدام عدة طرائق لتجربة مدى نجاح التقنية من خلال المعدات المستخدمة والأسطح المتفاعلة مع التقنية بالإضافة إلى الكميات المستخدمة للبهارات والتوابل في التجارب لمساعدة الجهات المختصة في تخصصات علم الوراثة والطب الشرعي وعلم الجنائيات.

وحصل على المركز الرابع البحث المقدم من الطالبين حذيفة الرفاعي، ومريم عرابي من كلية الحوسبة والمعلوماتية بجامعة الشارقة تخصص علوم الحاسوب عن بحث تشخيص مرض كوفيد - 19 عن طريق الأشعة المقطعية باستخدام الذكاء الاصطناعي فكرة البحث هي تشخيص مرض كوفيد - 19 والأمراض المتعلقة بالجهاز التنفسي في الوقت نفسه عن طريق الأشعة المقطعية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتم في التجربة استخدام نماذج لصور الأشعة المقطعية للمرضى والأصحاء لتدريب نظام الذكاء الاصطناعي ومعرفة مدى فعاليته للكشف عن مرض كوفيد - 19 ما يميز هذا البحث هو أن نتيجة الفحص سريعة وتظهر النتائج في الوقت نفسه، وأنها غير مكلفة للمريض وكانت جامعة الشارقة داعمة للفكرة إذ إنها وفرت مختبراتها للتجارب التي عمل عليها الفريق البحثي.

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