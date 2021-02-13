«تطبيق ألف لأولياء الأمور» متابعة مستمرة لأداء الأبناء الدراسي

المصدر: (دبي - رحاب حلاوة)

يمنح «تطبيق ألف لأولياء الأمور» الفرصة لذوي الطلبة، للمشاركة في رحلة تعلم أبنائهم، ومتابعة أدائهم في كل المواد الدراسية عبر شاشة الأداء والتقارير، ويستخدم التطبيق المنفذ من شركة «ألف للتعليم» نحو 12 ألف ولى أمر يدرس أبناؤهم بخواص الذكاء الاصطناعي. ويساعد التطبيق أولياء الأمور في معرفة الدروس المتأخر الطالب في متابعتها، من خلال رسائل تنبيه تظهر على الشاشة، كما يمكن لأولياء الأمور مشاهدة مقطع تعريفي حول الدرس.

ملخص

ويمكن لولي الأمر عبر شاشة التقرير مشاهدة ملخص أداء الطالب في كل موضوع خلال الأسبوع الماضي. وتعرض الشاشة المواضيع التي تفوق فيها الطالب والمواضيع، التي يحتاج إلى أن يطور نفسه فيها، بالإضافة إلى عرض الدروس، التي عليه مشاهدتها من جديد لتطوير إتقان مهاراته فيها.

تقييم

ويحصل أولياء الأمور على تقييم فوري بشكل متواصل لتوجيههم إلى تقديم الدعم اللازم لأبنائهم في مسيرتهم التعليمية، ويتم إخطار أولياء الأمور بالتقدم، الذي يحققه الأبناء فور انتهاء الحصص الدراسية، ويتم اطلاع أولياء الأمور على الفجوات التعليمية، التي قد يعاني منها الأبناء بغرض توجيه تركيزهم على تقوية مستوى أبنائهم وإغلاق هذه الفجوات، كما يحصل أولياء الأمور على تقييم فوري من المعلمين حول مستوى وتقدم أداء الأبناء.

وتوفر منصة ألف محتوى رقمياً تفاعلياً مميزاً مدعماً بالذكاء الاصطناعي، ويستطيع الطلبة اتباع مسار التعلم المحدد الخاص بهم، وتتيح التجارب العملية للطلبة استيعاب أفضل للمفاهيم الأكاديمية، التي يتعلمونها في الفصل الدراسي، بالإضافة إلى جعل التعلم متاحاً لجميع الطلبة في أي وقت وفي أي مكان.

ويقدم التطبيق إرشادات للطلبة للمحافظة على أجهزة الحاسوب، حيث يتحمل الطالب وولي الأمر مسؤولية إتلاف أي جهاز بشكل مقصود، وفق سياسة وزارة التربية والتعليم، كما يحصل أولياء الأمور على تعليقات فورية تبقيهم على اطلاع بمستوى تحصيل أبنائهم، وتساعدهم في دعم رحلة تعلمهم.

وابتكرت «ألف للتعليم» إطاراً تعليمياً يتضمن محتوى من الوسائط الفائقة المدعومة بالتكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي، والمحتوى المعزز للتكنولوجيا، لتوفير نظام يشرك الطلاب، ويشجع على التعلم الذاتي، لتزويدهم بالمهارات اللازمة، لمساعدتهم على النجاح في خوض غمار عالم المستقبل.

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