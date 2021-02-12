حسين الحمادي: بمثل المعلمة مها البيوك نطمئن على أجيالنا

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، أن المعلم المخلص في عمله مصدر فخر لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن مثل هذه النماذج المشرفة تتحقق بهم الطمأنينة على الأجيال الصاعدة.

وعبَّر معاليه، عن إعجابه بالمعلمة مها سعيد البيوك التي لم تدخر وقتاً للاهتمام بطلابها على الرغم من أي ظروف، معلِّقاً، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، على صورة وثَّقت لحظة انزوائها بركن في معهد المعلمين بعجمان لتواصل التدريس بينما تنتظر دورها لتلقي لقاح كورونا، إذ قال: "ليس هناك ما هو أبلغ من هذا المشهد بما يحويه من قيم وعطاء ونبل وأمانة، مها سعيد البيوك معلمة فاضلة آثرت أن تواصل عملها وتدرس طلبتها، رغم أنها بانتظار دورها للتطعيم، فاقتنصت لنفسها ركناً وانزوت إليه في معهد المعلمين بعجمان.. بمثل مها نفخر ونطمئن بأن طلبتنا في أيد أمينة".

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