مبتعثون إماراتيون في جامعة ولاية ميشيغن يحتفلون بإنجاز «مسبار الأمل»

المصدر: (دبي - البيان)

احتفل عدد من الطلاب الإماراتيين المبتعثين في جامعة ولاية ميشيغن بدخول مسبار الأمل مدار كوكب المريخ، معبرين عن فخرهم واعتزازهم.

وذلك من خلال رفع صور قادة الدولة ورمز العزة وصور مسبار الأمل بجانب علم الإمارات المرسوم على صخرة في حرم الجامعة.

وقال الطالب محمد بن عبدالرحمن الهوني: إن هذا الإنجاز الكبير يعتبر مصدر فخر واعتزاز لنا بين شعوب العالم، وكذلك دليلاً جديداً على قدرة أبناء زايد في تحقيق رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الوصول إلى أعلى درجات التقدم والتطور ومنافسة دول العالم في كافة المجالات.

لحظة تاريخية

ومن جهته، قال الطالب راشد محمد النيادي إنها كانت لحظة تاريخية وإنجازاً استثنائياً يجسد قوة وإمكانيات أبناء دولة الإمارات الذين لا يعرفون المستحيل في ظل قيادتنا الرشيدة.

وأضاف الطالب خالد عوض النيادي بأن هذا الإنجاز غير المسبوق للعرب يأتي من الإصرار والعزيمة التي يتحلى بها قادة دولتنا الغالية ومن خلال إيمانهم بقدرات وإمكانيات الكوادر الإماراتية التي لا تعرف الصعاب.

وتوجه المشاركون بالتهنئة على هذا الإنجاز التاريخي إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات العظيم.

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