"حمدان التعليمية" تعلن نتائج منافسات الدورة الـ 23

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز عن نتائج منافسات الدورة الثالثة و العشرين، إذ بلغ عدد الفائزين 98 فائزًا، موزعين على 79 فائزًا على المستوى المحلي، بواقع 64 من أصل 224 مرشحًا في فئة الطالب المتميز، وفازت مدرسة واحدة من أصل خمس مدارس ترشحت في فئة المدرسة المتميزة، وفاز فائزان من أصل 20 مرشحًا في فئة المعلم المتميز ، وثمانية فائزين من أصل 35 مرشحًا في فئة التربوي المتميز، وفائزان اثنان من أصل سبعة مرشحين في فئة المؤسسات الداعمة وهما شرطة أبوظبي عن مبادرة "الاسعاف المجتمعي" وبلدية دبي عن مبادرة "برنامج فعاليات المسؤولية المجتمعية في مجال الاستدامة البيئية للقطاع التعليمي"، بينما بلغ عدد الفائزين في جوائز المؤسسة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي 16 فائزًا بنسبة زيادة بلغت 4% بواقع 8 طلاب من أصل 31 مرشحًا في فئة الطالب المتميز، و3 معلمين من أصل 28 معلمًا في فئة المعلم المتميز ، و5 مدارس من أصل 23 مدرسة ترشحت في فئة المدرسة المتميزة، وبالنسبة لجائزة البحث التربوي المتميز على مستوى الوطن العربي فقد بلغ عدد الفائزين 3 بحوث اثنان من جمهورية مصر العربية والثالث من المملكة العربية السعودية من أصل 135 مرشحًا من 13 دولة عربية .



جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقد أمس برئاسة وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، معالي حسين إبراهيم الحمادي، والذي شارك فيه الأمين العام للمؤسسة، الدكتور جمال المهيري.

وأوضح الحمادى أن مجموعة الجوائز والبرامج والمشروعات التي عملت عليها المؤسسة في الدورة الثالثة والعشرين وساهمت بشكل جيد في تجاوز تداعيات جائحة كوفيد 19 والتمكن من إنجاز الخطة المقررة مما يعكس قوة أداء المؤسسة وتكيفها مع المستجدات بفضل سرعة ابتكار الحلول التقنية والتعاون والتضامن من قبل الشركاء والمستهدفين في المجتمع وخاصة الفئات المتطلعة إلى التميز والتي كانت حريصة على التقدم للحصول على الجائزة وشهادة التميز .

من جانبه، أكد الدكتور جمال المهيري أن الدورة الـ 23 من جوائز المؤسسة عززت وسائل التمكين والدعم من قبل سمو الرئيس الأعلى للمؤسسة وكذلك مجلس الأمناء بهدف المحافظة على مستوى الأداء بما يحقق أهداف المؤسسة في ظل تحديات الجائحة، ومن واقع الحرص على مواكبة المتغيرات والانسجام مع طبيعة التطوير المستمر في الميدان التعليمي وحاجة عناصر المنظومة التعليمية إلى المنهجيات المرنة تطبق المؤسسة الهيكلية الجديدة للجوائز والتي استهدفت تعزيز التحفيز من خلال رفع أنصبة الفوز في بعض الفئات وزيادة قيمة المكافآت إلى جانب تقليص عدد الفئات من خلال الدمج وتعديل المسميات وتحديث المعايير والشروط وتطبيق لائحة المحكمين بعد اعتمادها من قبل مجلس الامناء حيث اعتمدت المؤسسة على 27 محكمًا معتمدًا لتحكيم 516 طلبًا مستوفيًا للشروط للمتقدمين للحصول على الجوائز المحلية والخليجية والعربية حيث تم تطبيق آلية التحكيم عن بُعد في مرحلة المقابلات الشخصية.

ولفت إلى أن المؤسسة انتهت في وقت سابق في مقر اليونسكو بباريس من تكريم ثلاث مؤسسات تعليمية فائزة من جمهورية مصر والبرازيل والبرتغال بجائزة حمدان اليونسكو لتنمية أداء المعلمين من أصل 198 مرشحًا، بالتزامن مع تجديد اتفاقية الجائزة لست سنوات قادمة ، كما أن المؤسسة بصدد تحكيم 37 طلباً في جائزة حمدان ـ الإيسسكو للتطوع في تطوير المنشآت التربوية في العالم الإسلامي حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج في أبريل القادم بمدينة مراكش المغربية حيث مقر الإيسسكو .

وعلى صعيد البرامج النوعية التي تخدم الميدان التعليمي، قال المهيري، ان المؤسسه مستمرة في شراكاتها مع عدد من المؤسسات المرموقة في تنفيذ بعض البرامج الأكاديمية مثل ماجستير التربية الابتكارية بالتعاون مع جامعة الامارات وماجستير تربية الموهوبين بالتعاون مع جامعة حمدان الذكية ودبلوم الفاب أكاديمي بالتعاون مع منظمة الفاب العالمية ، كما أن المؤسسة بصدد تنظيم مؤتمر عالمي للموهوبين بالتعاون مع الجهات الدولية وذلك في اكسبو دبي ومن المقرر أن يتم فيه إطلاق المنصة العالمية للموهوبين وهي من المشروعات المعرفية في رعاية الموهوبين تم العمل فيه بالتعاون مع جامعة Nuremberg وجامعة Regensburg الألمانيتين والتي ستجمع نخب العلماء والمتخصصين والطلبة الموهوبين والمعلمين وأولياء الأمور حول العالم في مركز افتراضي واحد وستتضمن مخرجاته برنامج التلمذة والتدريب والبحوث والأفلام التعليمية والجوائز العالمية وإنشاء وكالة اعتماد عالمية، وأيضًا ارتبطت المؤسسة باتفاقية مع شركة مايكروسفت تقوم المؤسسة بموجبها بتنظيم مسابقة للطلبة الموهوبين وهي مسابقة MINCRAFT في مجال الاستدامة في مايو، كما تنظم المؤسسة مسابقة الدرون في اكتوبر القادم، وفي هذا الصدد نحن فخورون بحصول طلبة مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار على 11 مركزا متقدما في مسابقتين دوليتين للروبوت .

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