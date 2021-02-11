الدراسة عن بعد بنسبة 100 % في كافة مدارس الشارقة الحكومية والخاصة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص في تصريح خاص لـ " البيان" أن الدراسة ( عن بعد ) في كافة مدارس الشارقة الحكومية والخاصة سوف تكون اعتبارا من الأحد المقبل وحتى الثامن والعشرين من الشهر ذاته لكافة الطلبة ، وذلك بعد اعتماد فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي بإمارة الشارقة وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، تحويل الدراسة إلى نظام التعلم عن بعد لطلبة المدارس الخاصة والحضانات بالإمارة في الفترة من 14/02/2021 إلى 28/02/2021 مع الاستمرار بمتابعة المستجدات ، لافتا إلى ان المدارس الخاصة بالشارقة اكتسبت العديد من الخبرات والمهارات لمباشرة التعلم من بعد منذ العام الماضي ، كما أن 90 % من طلبة تلك المدارس يداومون عن بعد و10 % في التعليم المباشر.



وقال الحوسني ان فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بإمارة الشارقة وهيئة الشارقة للتعليم الخاص سوف يتابع المؤشرات الصحية ومآلاتها بالدولة عن كثب، والتي على ضوئها سيتم استقراء السبل التي تراعي صحة وسلامة أبنائنا الطلبة والهيئتين التدريسية والإدارية بالإمارة ، مبينا انه بالنسبة لدوام الكوادر التدريسية والادارية والعاملين في المؤسسة التعليمية فيترك الأمر لتقدير إدارة المؤسسة التعليمية مع استمرار الالتزام بالاشتراطات الاحترازية بما في ذلك اجراء فحص مسحة الأنف كل اسبوعين.



كما نؤكد على ضرورة الالتزام بتعبئة التقارير اليومية على منصة تمام (تقرير العمليات التربوية اليومي وتقرير الحالات الايجابية) خلال تلك الفترة وما بعدها. (بناء على التعميم رقم 60 لسنة 2020 للمدارس + التعميم رقم 96 لسنة 2020 للحضانات) ، داعيا الكادر التعليمي والإداري والفني في المؤسسات التعليمية للحصول على اللقاح خلال هذه الفترة وذلك لضمان العودة الآمنة للتعليم المباشر ( الهجين )، وذلك تماشياً مع الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومختلف أجهزة الدولة للسيطرة على "كوفيد- 19" ، .



تعميم

واضاف الحوسني أنه تم التعميم على كافة المدارس الخاصة في الامارة والتي تتبع كافة المناهج بضرورة التقيد بالتعميم والعمل به ، لافتا في الوقت ذاته الى أن كافة المدارس الخاصة بالشارقة جاهزة للتعلم عن بعد ، وأنها اكتسبت العديد من الخبرات والمهارات لمباشرة التعلم من بعد منذ العام الماضي ، كما أن 90 % من طلبة المدارس الخاصة بالشارقة يداومون ( عن بعد ) و10 % في التعليم المباشر .

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