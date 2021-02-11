الإمارات..الدراسة أونلاين الأحد المقبل

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

أبلغ أولياء أمور "البيان" أن مدارس أبنائهم الحكومية أخطرتهم عبر رسائل نصية باستمرار التعليم عن بعد يوم الأحد المقبل، وذلك بناء على استطلاع آراء أولياء الأمور الخاص بتحديد طريقة تعليم الطلبة الذي أجرته وزارة التربية والتعليم.

وبناء على نتيجة الاستطلاع فقد تقرر أن يستمر التعليم عن بعد حرصاً على سلامة أبنائنا الطلبة، موضحة أنها ستوافيهم بالمستجدات، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الإمارات للمدارس عن عودة الطلبة إلى التعليم المدرسي اعتبارا من الأحد المقبل الموافق 14 فبراير الجاري.

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