3 طرق معتمدة لاستقبال البلاغات في وحدة حماية الطفل

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

اعتمدت وزارة التربية والتعليم 3 طرق لاستقبال البلاغات في وحدة حماية الطفل، التي تتمثل في الخط الساخن لوحدة حماية الطفل، وتستقبل المكالمات على مدار الساعة على الرقم 80085، وعن طريق البريد الإلكتروني الخاص بوحدة حماية الطفل cpu@moe.gov.ae ومن خلال الاستمارة الإلكترونية للبلاغات «bit.ly/2HoXC5A».

وتهدف وحدة حماية الطفل إلى حماية الأطفال من أشكال الإساءة سواء أكانت جسدية أو نفسية وأي نوع من أنواع الاستغلال داخل الحرم المدرسي أو في المنزل، وذلك وفق معايير عالمية مختصة في هذا المجال وعلى يد نخبة من الاختصاصين المؤهلين للتعامل مع الأطفال، والتصدي لأي نوع من أنواع الإساءة التي قد يتعرضون لها، وذلك بهدف ضمان نمط حياة خاص بالأطفال خالٍ من أي صعوبات قد تحول بينهم وبين تطورهم النفسي والسلوكي والتربوي كذلك.

وتسعى وحدة حماية الطفل إلى دعم اختصاصيين بحماية الطفل، وذلك بما يختص بإدارة حالات حماية الطفل، حيث تم تطوير نظام إلكتروني ذكي للإبلاغ والاستجابة، وذلك لتسهيل العمل على حالات حماية الطفل ومتابعتها من قبل الوحدة.

وجاءت وحدة حماية الطفل التي أنشأتها وزارة التربية والتعليم كأحد تجليات قانون حماية الطفل «وديمة» ولائحته التنفيذية التي انبثقت عنه يمثل خطوة مهمة تمكن الوزارة من ممارسة دورها الجوهري المتمثل في رعاية الأطفال ورفدهم بكافة مقومات نجاحهم وريادتهم على الصعيد الأكاديمي والسلوكي والنفسي، وذلك وفق برامج فعالة تستهدف هذه الفئة من الطلبة وتعنى بالتصدي لأي شكل من أشكال الإساءة لهم ومعالجتها بأفضل الطرق الممكنة طبقاً للقانون.

وتتسع مهام وحدة حماية الطفل لتطال مختلف المدارس الحكومية والخاصة في الدولة، وذلك من أجل إيجاد مظلة ترعى الأطفال في مختلف أماكن تواجدهم، والتعرف عن قرب على التحديات التي قد يواجهونها وتحول بينهم وبين تقدمهم الذهني والأكاديمي والعمل على معالجتها وفق أرقى المعايير.

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