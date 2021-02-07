جامعة الفلاح تحتفي بالطلبة الجدد وتستعد لعودة التعليم الواقعي

المصدر: دبي - البيان

نظمت جامعة الفلاح عبر «مايكروسوفت تيمز» لقاءً افتراضياً للطلبة الجدد المنضمين للفصل الدراسي الثاني في كلية إدارة الأعمال، وكلية القانون، وكلية الاتصال الجماهيري، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية. وذلك بحضور رئيس الجامعة الدكتور عدي عريضة.

ورحب الدكتور عدي عريضة بالطلبة الجدد، وأكد حرص الجامعة الدائم على الاهتمام بطلبتها عبر البيئة التعليمية الآمنة بشكل يخدم جميع مناحي الحياة في مسيرة الطالب الجامعية.

وأشار الدكتور عريضة إلى أن قطاع التعليم العالي واجه مجموعة من التحديات بسبب جائحة كورونا، ولكن مع دخول العام الجديد استطاعت الجامعة التكيف بكفاءة وسرعة، وباتت مستعدة لأنماط التعليم المستقبلية بتقديم نماذج تعليم هجينة تتميز بالمرونة والديناميكية وتعتمد على أفضل التقنيات، الأمر الذي يرسخ مكانة دبي وجهة للتعليم العالي إقليمياً وعالمياً.

وأكد أن الجامعة على استعداد للعودة التدريجية للطلبة منتصف الشهر الجاري، مع الأخذ بالاعتبار أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية واتخاذ التدابير الوقائية والصحية.

وفي اللقاء تم عرض مجموعة من النصائح والتعليمات للطلبة المستجدين، كان أهمها ضرورة تواصل الطالب مع المرشد الأكاديمي بخصوص المواد المطروحة والتسجيل، لمساعدة الطلبة على اختيار تخصصاتهم الدراسية ومساراتهم المهنية. كما دعا الطلبة إلى التواصل والانضمام إلى الأندية الطلابية المتنوعة التي تساهم في صقل شخصية الطالب وكسب الخبرات والمهارات المختلفة.

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