جامعة الوصل تعقد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني عن بعد

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

صرح الدكتور محمد أحمد عبد الرحمن مدير جامعة الوصل بدبي لـالبيان" عن عزم الجامعة عقد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني "ربيع" 2021 عن بعد. وذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كوفيد-19".

وقال أن هذا القرار جاء بناء على جودة وتوفر بنية تقنية رقمية مميزة في جامعة الوصل مكنتها من التواصل والتفاعل بصورة ميسرة مع الطلبة، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى إلى تحقيق إجراءات احترازية ووقائية دقيقة ومكثفة ضد جائحة "كوفيد-19" تضمن بها سلامة جميع الطلبة والعاملين في الجامعة، مما يجعل سير العملية التعليمية أكثر أماناً.

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