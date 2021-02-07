جامعة زايد تعقد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني عن بعد

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

أعلنت جامعة زايد عن عقد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني "ربيع" 2021 عن بعد" وأكدت إن هذا القرار جاء بناء التزامها وسعيها الحثيث نحو تحقيق إجراءات احترازية ووقائية دقيقة ومكثفة ضد جائحة "كوفيد-19" تضمن بها سلامة جميع الطلبة والعاملين في الجامعة، مما يجعل سير العملية التعليمية أكثر أماناً.

وكانت جامعة زايد قد عدلت عملية التقييم والامتحانات بطريقة تلائم الدراسة عن بعد، باستخدام تقنيات مختلفة مثل طريقة امتحانات «الكتاب المفتوح»، والتقييمات المشتركة، والمشاريع والأوراق البحثية.

وتعتمد عملية التعلم عن بعد في الجامعة بشكل أساسي على منصتين، هما «البلاك بورد» التي تجمع البيانات والمواد التعليمية التي يتم تحويلها من قبل الأكاديمي إلى الطلبة، إلى جانب منصة «الأدوبي كونكت»، وهي عبارة عن منصة تواصل بين بين الأكاديمي والطلبة لعرض الدروس الافتراضية ومناقشتها وتعزيز التعاون بين الطلبة والأساتذة.

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