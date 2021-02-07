البدء بدراسة المساقات العملية والمختبرية في جامعة الإمارات

المصدر: العين – داوود محمد

بدأت جامعة الامارات بتدريس المساقات العلمية والمختبرات حضورياً ضمن الحرم الجامعي، ضمن القواعد والاحترازات الوقائية والضوابط التي تحددها الجهات الرسمية، من خلال خطة تشمل حوالي 3000 طالباً وطالبة من الكليات العملية، وذلك وفق تطبيق كافة الضوابط والإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كوفيد 19، مع استمرار التعليم الهجين لطلاب الكليات النظرية.

وأكد الأستاذ الدكتور محمد حسن علي ، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية بالإنابة – أن جامعة الإمارات ومن منطلق الحرص على مواصلة سير العملية التعليمية وفق أحدث المعايير الأكاديمية ،في ظل توفير بيئة تعليمية آمنة لمواجهة الموجة الثانية من انتشار فيروس كوفيد 19 وفق آليات محدثة و التوجيهات والقرارات الحكومية لمواجهة الوباء ،والحرص على صحة ومصلحة الطلبة ، قامت باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة من خلال تعقيم كافة المباني والمنشآت في الحرم الجامعي ومرافق النقل ومراكز الأنشطة والفعاليات والقاعات والمختبرات والسكن الداخلي.

كما أشارت الأستاذة الدكتورة عائشة سالم الظاهري – النائب المشارك لشؤون الطلبة أن الجامعة قامت بتنظيم حملة تطعيم ضد فيروس كوفيد-19 بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي شملت 12 ألفاً طالباً وطالبة، إضافة إلى 3000موظف، بهدف توفير البيئة الصحية السليمة التي تساعد على استمرار العملية التعليمية على أفضل وجه.

وتشمل خطة العودة كل من طلاب كلية الهندسة والعلوم وتقنية المعلومات والأغذية والزراعة، لما تتطلبه بعض المساقات من إجراء التطبيقات العملية والمختبرية، بحيث يستطيع الطالب متابعة كافة التدريبات العملية في القاعات والمختبرات المخصصة لذلك، مع الالتزام التام بإجراءات الوقاية العامة والشخصية، من حيث التباعد واتباع الإرشادات بشأن التواصل بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة

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