إلغاء «سات 2» واستبداله باختبارين في مايو ويونيو المقبلين

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

ألغت الهيئة الأمريكية للامتحانات اختبار القدرات الدراسية «2sat»، بناء على قرار مجلس الكلية في الولايات المتحدة الأمريكية، نظراً لتعدد استخدامات هذه الاختبارات وانتشارها على المستوى الدولي، حيث قرر المجلس عقد اختبارين للطلاب خارج الولايات المتحدة، في شهري مايو ويونيو 2021، ويمكن للطلاب المقيمين خارج الولايات المتحدة وغير الراغبين، بمواصلة الاختبارات الاتصال على مركز خدمة العملاء، لإلغاء تسجيلهم واسترداد المبلغ المدفوع بالكامل.

وقالت غدير أبو شمط مديرة مدرسة الخليج الوطنية، إنه مع إلغاء اختبارات (2 سات)، تعتزم مدرستها تقديم المزيد من خيارات «برنامج المستوى المتقدم» لطلابها، وذلك لتوفير العديد من الفرص لهم، لضمان تقديمهم طلبات الالتحاق بالجامعات والكليات بنجاح، إضافة إلى تلبية متطلبات معادلة الشهادات في بعض الدول، مثل مصر والأردن.

وأكدت أهمية الانتشار الواسع لـ «برنامج المستوى المتقدم»، ما يعني أن اختبارات (سات)، أصبحت غير ضرورية لتقييم المستوى التعليمي للطلاب، مشيرة إلى أن برنامج تحديد المستوى المتقدم، يوفر طيفاً واسعاً من الخيارات للطلاب، لإبراز معارفهم ومهاراتهم، عبر الدورات الدراسية المشابهة للمقررات الجامعية، وعلى سبيل المثال، توفر «مبادئ علوم الكمبيوتر المتقدمة»، خبرة عملية وتجارب تعلم واقعية، وهذا هو النمط من المعارف التي ترغب الجامعات بأن يظهرها الطلاب.

تغييرات

وتعقيباً على التغييرات التي أعلنت عنها المؤسسة التعليمية الأمريكية «مجلس الكلية»، أشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة كريمسون إدوكيشن التعليمية، جيمي بيتون، إلى أنه سيتعين على الطلاب، إيجاد طرق جديدة لعرض مواهبهم المرتبطة بالمواد.

وقال بيتون إن خيارات مثل دورات المستوى المتقدم (AP)، ومؤهلات المستوى A، وغيرها من تقارير المنافسات الخاصة بالمواد المعنية، ستوفر للطلاب فرصاً لعرض مهاراتهم عند مسؤولي القبول.

وذكر أن اختبارات SAT، مكنت الطلاب من عرض مهاراتهم في مواد محددة، كالرياضيات والعلوم والتاريخ، وعلى هذا النحو، ستتطلب التغييرات الأخيرة التي أعلن عنها مجلس الكلية، إيجاد طرق بديلة لعرض الطلاب لكفاءاتهم المرتبطة بالمواد المحددة. وبالأخص للطلاب الدوليين القادمين من المدارس الثانوية التي تقدم مناهج ليست مألوفة لدى مسؤولي القبول.

وتابع أن برامج المستوى المتقدم (AP)، ستكون الاختيار الأنسب للعديد من الطلاب، أو بإمكانهم دراسة مواد إضافية من المناهج الدولية المرموقة، مثل A-Levels. ويمكن للطلاب أيضاً التركيز على المسابقات المعترف بها، والمرتبطة بالمواد الدراسية، لإبراز إنجازاتهم في مجالات محددة من الدراسة. ومن عدة نواحٍ، يمكن لهذه البدائل، لعب دور إيجابي في مسيرة الطلاب الدوليين، عبر توفير المزيد من الخيارات، لعرض مهاراتهم عبر عدد من المنصات المختلفة.

دورات

من جهتها، قالت ثريا بهشتي، المديرة الإقليمية لمؤسسة كريمسون إدوكيشن في الدولة، إن الانتقال إلى مواد المستوى المتقدم (AP)، هو أمر جيد، فهي دورات على مستوى الكلية، يتم تقديمها عبر مجموعة متنوعة من المواد، ويمكن للطلاب استخدام أرصدة AP، للتخرج في الجامعة مبكراً، وبالتالي، توفير آلاف الدولارات لأولياء الأمور.

ويأتي القرار بإسقاط اختبارات SAT، ومقال SAT الاختياري، بعد عام من عدم اليقين لعملية الاختبار، والتي شهدت قيام العديد من الكليات الأمريكية، بجعلها اختيارية، كما سلطت الجائحة العالمية الضوء على وجود حاجة لخيارات الاختبار عبر الإنترنت، وقال مجلس الكلية إنه بصدد تقديم المزيد من المعلومات في أبريل.

وأضاف بيتون، ليس هناك شك في أن الاختبار والتعليم العالي الجودة عبر الإنترنت، بشكل عام، أصبح أكثر أهمية في المشهد التعليمي الحالي، وأن هذه الأهمية والقيمة، ستستمر حتى بعد انقضاء جائحة كوفيد 19.

ومن جانبه، قال إبراهيم بركة صاحب مجموعة مدارس خاصة، إن طلبة خريجي المرحلة الثانوية الأمريكية، والمقبلين على الدراسة الجامعية داخل الدولة، لا يتأثرون بقرار إلغاء اختبارات الـ 2sat، لأنهم يخضعون لاختبار الإمارات القياسي «إمسات»، المعتمد للقبول في الجامعات، ويطبق على كافة أنواع التعليم، ويعد شرطاً، ويطبق اختبار الإمارات القياسي «إمسات»، على طلبة الصف الثاني عشر، ويعد شرطاً للقبول في الجامعات الحكومية والخاصة والكليات العسكرية والخدمة الوطنية، بالإضافة إلى أنه شرط من شروط القبول للطلبة المتقدمين للابتعاث خارج الدولة، عبر المؤسسات الحكومية، وبديل الاختبارات «التوفل» و«الآيلتس» داخل الدولة في عدد من الجامعات.

ويعد الاختبار إلزامياً على طلبة الثاني عشر، سواء الإماراتيين وغير الإماراتيين، ويطبق على جميع المدارس الحكومية والخاصة، التي تدرس منهاج وزارة التربية والتعليم، والمناهج الدولية الخاصة.

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