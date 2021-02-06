جامعة الشارقة تقدم مع البرلمان العربي للطفل دبلوماً لتنمية المهارات

المصدر: الشارقة - وام

استقبل الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، بحضور الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، والدكتور راضي الزبيدي مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بالجامعة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة وبحث فرص التعاون المشترك بين جامعة الشارقة والبرلمان العربي للطفل، كما تم الإعلان على طرح برنامج: "الدبلوم المهني في البرلمان العربي للطفل لمهارات العمل البرلماني"، الذي يهدف إلى رفع القدرات البحثية والبرلمانية للأطفال، ويقدمه مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة.

ورحب الدكتور حميد النعيمي، مدير الجامعة، بهذا البرنامج التدريبي التثقيفي الجديد والمتميز الذي تطرحه جامعة الشارقة من خلال مركزها للتعليم المستمر وبالتعاون مع الأمانة العامة للبرلمان العربي للطفل، والذي أكد أنه سيساهم في التنمية الثقافية والمعرفية لدى المشاركين في هذا الدبلوم وبما يؤهلهم في النهاية ليكونوا على دراية متكاملة في هذه الميادين.

من جانبه أكد أيمن الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، أهمية هذا البرنامج التدريبي في تحقيق الأهداف التي يسعى إليها البرلمان العربي للطفل، لاسيما أنه سيتم طرحه من خلال مؤسسة علمية أكاديمية متميزة مثل جامعة الشارقة.

مشيراً إلى أن فكرة هذا البرنامج والمحتوى العلمي المقدم به سيجعله من البرامج الرائدة على المستوى العربي، حيث إنه يجمع ما بين الجوانب النظرية والعملية التي يحتاجها عضو البرلمان، بما يسهم في رفع مستوى أداء أعضائه ومهارتهم.

واعتبر أن دبلوم مهارات العمل البرلماني الذي سيتم طرحه بداية مع منتصف شهر فبراير الحالي، سيكون متميزاً ومتفرداً على مستوى الوطن العربي من حيث تنوعه وتكامله المعرفي والعلمي، حيث سيقدم وعلى مدى ستة أشهر عدداً من المحاور العلمية والعملية من بينها تنمية المهارات البرلمانية، ومهارات الإلقاء والقيادة والتواصل مع الآخرين والإبداع والابتكار ومنها أيضاً محور الثقافة البرلمانية، والثقافة العالمية، وحقوق الطفل، بالإضافة إلى جانب تطبيقي لقياس المهارات التي تم اكتسابها خلال فترة البرنامج التدريبي.

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