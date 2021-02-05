تشغيل المنشآت التعليمية أثناء الجائحة .. البروتوكولات والإجراءات
تشغيل المنشآت التعليمية أثناء الجائحة .. البروتوكولات والإجراءات
لمشاهدة « دليل تشغيل المنشآت التعليمية أثناء الجائحة» بصيغة الــ pdf اضغط هنا
وضعت وزارة التربية والتعليم دليلاً إرشادياً لتشغيل المنشآت التعليمية أثناء الجائحة( البروتوكولات والإجراءات- الإصدار الخامس 0.5) يتضمن الإجــراءات الاحترازيــة التــي يجــب أن تتبعهــا جميــع المنشــآت التعليميــة في دولة الإمارات العربية المتحدة مــن أجــل تحقيــق بيئــة تعليميــة آمنــة وصحيــة ومحفــزة للتعلــم عنــد تشــغيل المنشــآت التعليميــة أثنــاء جائحــة كوفيــد 19.
تعليقات