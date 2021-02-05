التعليم "عن بعد" بنسبة 100 % بكافة مدارس عجمان الخاصة

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

عممت وزارة التربية والتعليم على كافة المدارس الخاصة التي تطبق ( جميع المناهج التعليمية ) في عجمان بأن التعليم سوف يكون ( عن بعد ) بنسبة 100% لكافة الطلبة والعاملين بمدارس الإمارة الخاصة ، وذلك اعتباراً من الأحد المقبل وحتى إشعارٍ آخر ، وذلك بحسب مدراء مدارس في عجمان والذين اكدوا وصول التعميم لهم مساء الجمعة .

وجاء في التعميم أن تلك الخطوة تأتي سعياً من وزارة التربية والتعليم لتحقيق بيئة تعليمية آمنة لأبنائنا الطلبة في ظل الأوضاع الصحية الراهنة، وتطبيقاً للإجراءات الوطنية الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، ونظراً لتزايد عدد الحالات الإيجابية المسجلة بين الطلبة والعاملين بالمدراس الخاصة بإمارة عجمان، فقد تقرر اعتباراً من يوم الأحد الموافق 07/02/2021م وحتى إشعارٍ آخر تطبيق نظام التعليم عن بعد بنسبة 100% لكافة الطلبة والعاملين بمدارس الإمارة.



كما ورد في التعميم أنه على كافة ادارات المدرس الخاصة في عجمان أخذ العلم وتعميم القرار على كافة المعنيين، علماً بأنه سيتم تقييم الأوضاع الصحية الراهنة بشكلٍ دوري ومستمر لتحديد الموعد المناسب لاستئناف العودة للمنشآت التعليمية بالاستناد على آخر المستجدات الصحية وتوجيهات الجهات المختصة بالدولة والإمارة .



هذا وفي حال عدم التزام المدرسة بما ورد أعلاه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بشأنها.

من جانبهم اكد مدراء مدارس خاصة في عجمان عن جاهزية مدارسهم لمواصلة التعلم عن بعد – خصوصا – وان المدارس اصبح لديها خبرات واسعة في ادارة العلمية التعليمية عن بعد من خلال المهارات والخبرات التي اكتسبتها منذ العام الدراسي الماضي ، وبداية الحالي ، كما بدأت ادارات المدارس في التواصل مع اولياء الامور وابلاغهم بقرار الدراسة عن بعد .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز