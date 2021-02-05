تعاون بحثي بين جامعة الإمارات والأكاديمية الصينية للعلوم

المصدر: العين - البيان

وقعت جامعة الإمارات العربية المتحدة والأكاديمية الصينية للعلوم أمس مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العلمي والبحثي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتدريب المواهب تعزيز الزيارات الأكاديمية بين الباحثين بهدف رعاية عمليات التبادل العلمي وتدريب العلماء، وكذلك تنظيم المؤتمرات العلمية والفعاليات العلمية المشتركة بين الطرفين.

شهد توقيع مذكرة التفاهم التي عقدت عن بُعد الدكتور علي الظاهري سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية والسفير الصيني في الدولة ناي جيان وقام بتوقيع المذكرة من جانب الجامعة الأستاذ الدكتور غالب الحضرمي البريكي ـ مدير جامعة الإمارات بالإنابة، ومن جانب الأكاديمية البروفيسور يابينج زانج رئيس الأكاديمية الصينية للعلوم.

وأكد الدكتور علي الظاهري سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية بأن «رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، ولنبدأ بهذه الخطوة في إجراء بحوث علمية مشترك بين جامعة الإمارات العربية المتحدة والأكاديمية الصينية للعلوم، حيث إن مستقبل نموذج التعاون بيننا، لا ينير قطاع العلوم والابتكار فحسب، بل يعزز أيضاً الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية».

علاقات

من جهته، أشار ناي جيان سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات، إلى أن العلاقات بين الصين والإمارات لها تاريخ عريق، كما أن جامعة الإمارات العربية المتحدة تمتلك سجلاً حافلاً من تحقيق الإنجازات البحثية المتميزة في مجالات الطيران والفضاء والطب والرعاية الصحية وغيرها.

وقال: "إن. CAS تعد أكبر مؤسسة بحثية علمية وأكاديمية في الصين، حيث تقدم خدمات استشارية وتقييمية بشأن القضايا الناشئة حول الاقتصاد الوطني، والتنمية الاجتماعية، وتطور العلم والتكنولوجيا.”

وأكد الأستاذ الدكتور غالب الحضرمي البريكي ـ مدير جامعة الإمارات بالإنابة بأن هذا التعاون العلمي مع الأكاديمية الصينية للعلوم يفتح آفاقاً واسعة للنهوض بالمعرفة العلمية والتكنولوجية وإن تكامل الموارد المتاحة في كلتا المؤسستين العريقتين سيسمح باكتشافات جديدة وتأثير إيجابي المجتمع العلمي على المستوى العالمي.

كما سيكرس هذا التعاون تعزيز أنشطتنا البحثية والابتكار في المجالات الحيوية، بما في ذلك علوم الفضاء والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والتنقل والنقل والموارد المائية والعلوم البيئية.

ومن جانبه أكد البروفيسور يابينج زانج رئيس الأكاديمية الصينية للعلوم بأن دولة الإمارات العربية المتحدة شريك مهم للصين، ويتمتع البلدان بتاريخ طويل من التعاون في العديد من المجالات ولقد شهدت العلاقات خلال العقد الأخير تطوراً مهماً خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا مثل الطاقة النظيفة وعلوم البيئة.

وقال: إن جامعة الإمارات العربية المتحدة هي المؤسسة الأكاديمية والبحثية الأولى والأكثر شمولاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد قدمت مساهمات كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة القائمة على الابتكار.

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