280 منحة جامعية في 2020 و25 جامعة معتمدة من التعليم العالي

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

أكدت هنادي محمد علي مديرة قسم الابتكار في مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة في رأس الخيمة، لـ «البيان»، أن المؤسسة تتعاون مع أكثر من 25 جامعة معتمدة من التعليم العالي.

والتي تشمل جامعات داخل وخارج الدولة، وتم تقديم 280 منحة دراسية خلال العام الماضي، ضمن أهداف استقطاب الطلبة المتميزين في رأس الخيمة ودعم تطورهم على الصعيد الأكاديمي والشخصي من خلال الدراسات الجامعية.

ودعم الجهات الحكومية في الإمارة في تطوير قادة المستقبل من خلال توفير فرص الدراسات العليا ومؤهلات علمية متخصصة، وتشجيع الوظائف المتنوعة وتطوير المعرفة والخبرة بما يتوافق مع رؤية حكومة رأس الخيمة والاحتياجات الاستراتيجية في الإمارة، وبناء روح التعاون مع المؤسسات الحكومية والأكاديمية التي تدعم تنمية المواهب.

منح دراسية

وأشارت إلى أن المؤسسة أسست مكتب المنح الدراسية في عام 2020 تحت إدارة مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، لدعم أهداف تنمية المواهب لحكومة رأس الخيمة، وتوفر المنح الدراسية للطلبة الإماراتيين والمهنيين الواعدين فرصاً لمتابعة الدراسات الجامعية أو الدراسات العليا في جامعات محلية مختارة وكذلك جامعات من الدرجة الأولى في خارج الدولة، مشيرة إلى أن المؤسسة قررت فتح باب التقديم للمنح في شهر أبريل 2021 للدفعات الجديدة.

إعداد جامعي

وأكدت هنادي، أن المؤسسة تتبع نهج معالجة القضايا التعليمية في إمارة رأس الخيمة والتي تشمل برامج الطلبة بشكل مباشر، من خلال «برنامج الإعداد الجامعي» والذي يساعد على استكشاف طلبة المدارس الثانوية الإماراتيين الموهوبين ودعمهم في آلية التقديم إلى الجامعات المنافسة في دولة الإمارات وخارجها، ويعمل الطلبة خلال البرنامج على تحسين كفاءاتهم في اللغة الإنجليزية، والبحث عن الجامعات، والتعرف إلى عملية التقديم للجامعة، والاستعداد لامتحانات القبول المطلوبة، وتعقد الفصول الدراسية في المؤسسة مرتين في الأسبوع بعد المدرسة من سبتمبر وحتى يونيو.

وأشارت إلى أن عدد المستفيدين من برنامج الإعداد الجامعي بلغ 985 طالباً وطالبة من المرحلة الثانوية منذ إطلاق البرنامج عام 2014، حيث تعمل المؤسسة مع الطلبة وأولياء أمورهم لمواءمة طلباتهم الجامعية مع أهدافهم المهنية، وتم تصميم البرنامج للطلاب الإماراتيين في الصفوف 9-12 في مدارس رأس الخيمة.

ويجب أن يتقدم طلبة الصف 12 إلى 5 جامعات على الأقل: 3 جامعات في أفضل 200 تصنيف «كيو اس» لجميع الجامعات العالمية وجامعتان في دولة الإمارات، بما في ذلك جامعة نيويورك أبوظبي، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة خليفة، والبرامج المعتمدة خارجياً في جامعة الإمارات.

تعلم مهني

وقامت المؤسسة بتطوير «برنامج التعلم المهني» الخاص بطلاب المدارس الثانوية المعرضين لخطر التسرب من المدرسة، حيث استفاد من البرنامج 136 طالباً وطالبة خلال 6 أعوام منذ إطلاق البرنامج في عام 2014، ويستهدف البرنامج دعم الطلبة في تحسين سلوكهم، وبناء الثقة بالنفس، وتعلم مهارات جديدة.

واستكمال المشاريع العملية، والتعاون بشكل أفضل مع الزملاء والمدربين، ويضع الطلاب في كل فصل من فصول البرنامج خططاً تركز على السلوك، واستكمال المشاريع، وتحضير وجبات الطعام، ويكون لديهم درس اللغة الإنجليزية الذي يركز على التواصل اليومي، ويتم تنفيذه مرة في كل أسبوع طوال العام الدراسي.

منح البحوث

وأوضحت هنادي: أن المؤسسة تشجع طلاب العلم من مجموعة واسعة من التخصصات والمجالات المهنية على إجراء البحوث التي تساعد على إرشاد وتوجيه رسم السياسات في إمارة رأس الخيمة ودولة الإمارات، حيث تم فتح باب التسجيل للحصول على المنحة الدراسية لجميع طلبة درجة الدكتوراه من كافة الجنسيات والمنتسبين للدراسة في أية جامعة معتمدة بدولة الإمارات أو خارجها، بتقديم جميع المواد المطلوبة من خلال بوابة إدارة المنح في موعد أقصاه 1 مارس 2021.

ولن يتم النظر في الطلبات المتأخرة أو غير المكتملة، وتستغرق المراجعة عموماً 6-8 أسابيع استناداً إلى حجم الطلبات المستلمة، ويجب أن يتلقى المتقدمون تحديثاً عن حالة اقتراحهم بحلول نهاية أبريل 2021.

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