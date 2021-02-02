سلطان القاسمي يعتمد قرارات لمجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة الأمريكية في الشارقة، اجتماع مجلس أمناء الجامعة الذي عقد أمس في مكتب سموه بالجامعة.

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على تقرير الجامعة حول استجابتها لمواجهة جائحة فيروس «كوفيد 19» والإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز التعلم عن بعد وتطوير البحث العلمي. واعتمد سموه جملة من القرارات التي اقترحها المجلس والمتعلقة بكفاءة تشغيل الجامعة وأدائها. وأشاد سموه بالجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في مواجهة تحديات الجائحة.

موضوعات

واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات المتعلقة بشؤون الجامعة المختلفة، ومن ضمنها جهود الجامعة المستمرة في استقطاب الطلبة ذات الكفاءات العالية من مختلف دول العالم، والدعم المقدم للطلبة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأنشطة اللامنهجية خلال الجائحة.

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