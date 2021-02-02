فريق التعليم المصغر للجنة وزراء التربية بالتعاون يناقش عدداً من التوصيات

المصدر: (الرياض - وام)

عقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الاجتماع الأول للفريق المصغر المكون من «دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والأمانة العامة»، المكلف بوضع مبادرات خطة العمل المستقبلية للجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون. وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان أمس أن الاجتماع ناقش عدداً من التوصيات سيتم عرضها على الفريق الأساسي للتوجيه بشأنها. ويأتي الاجتماع تنفيذاً لتوصيات الفريق الفني المكلف بوضع الخطة المستقبلية لعمل لجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون والمنعقدة في 26 يناير 2021، والخاص بتكليف فريق مصغر يقوم بإعادة صياغة المبادرات وفق الصيغة الموحدة.

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