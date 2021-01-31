Hub71 تطلق شراكات ومبادرات أكاديمية لتنمية المواهب في التكنولوجيا

المصدر: أبوظبي - البيان

أقامت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، شراكتين جديدتين مع مؤسستين أكاديميتين رائدتين هما منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار، وكلية إنسياد الشرق الأوسط لتنمية المواهب في أبوظبي وجذب قدرات علمية وتكنولوجية جديدة إلى مجتمعها التقني المتنامي.

وستستفيد كل مؤسسة من خلال شراكات Hub71 الأكاديمية الجديدة من شبكة شركاء منظومة التكنولوجيا والمرشدين الخبراء لدعم الطلاب والخريجين، بالإضافة إلى حصول شركاتها الناشئة على أولوية الوصول إلى برنامج Hub71 للحوافز.

وتشمل الشراكات المفيدة للطرفين أيضاً ورش عمل في مجال الابتكار وبرامج مشتركة وفعاليات وهاكاثون إضافة إلى إمكانية الوصول إلى مكاتب العمل المشتركة WeWork x Hub71 في Hub71.

كما سيتم تسهيل توظيف المتخرّجين وحصولهم على فرص تدريب في شركات Hub71 الناشئة، مما يزيد فرص العمل المتاحة وينمّي مجموعة المواهب التي تزخر بها أبوظبي.

وقالت حنان هرهره اليافعي، الرئيس التنفيذي لـ Hub71: «ستزود شراكاتنا مع المؤسسات الأكاديمية عالمية المستوى الطلاب ورواد الأعمال بالأدوات اللازمة لتطوير مهاراتهم الرقمية ومعارفهم وخبراتهم التكنولوجية، حتى نخرّج الجيل القادم من رواد الأعمال الذين سيعملون على الحفاظ على استمرارية الابتكار في أبوظبي.

إنّ عدداً من القطاعات والمؤسسات الصغيرة والكبيرة يواجه صعوبة في تعيين المواهب الرقمية اللازمة لتقود التحول التكنولوجي في أبوظبي، وبالتالي، نستعدّ لمتطلّبات المستقبل من خلال تنمية المواهب التي تزخر بها أبوظبي وتحتاج إليها شركاتنا الناشئة وذلك عبر صقل المهارات المناسبة لضمان نمو واستمرارية قطاع التكنولوجيا العالمي في عاصمة الإمارات.»

تستضيف Hub71 سعياً منها إلى تزويد مجتمع المؤسسين ورواد الأعمال بتوجيهات الخبراء، مجموعة من المرشدين المنجزين من خلفيات متنوعة لدعم جهودهم في تأسيس شركات ناشئة.

وسيتم ربط المؤسسين بمرشدين من الشركات الناشئة والمؤسسات وشركات رأس المال الجريء وغيرها من مراكز الابتكار والذين يتمتعون بالخبرة اللازمة لإنشاء علاقات مفيدة لمختلف الأطراف وتعزيز تبادل المعرفة.

وعقدت Hub71 شراكة مع Yougig لتسهيل الوصول إلى مجموعة عالمية من المواهب في مجال التكنولوجيا وتوفير سوق إلكتروني سهل الاستخدام حصرياً لمجتمع الشركات الناشئة التي تحتضنها.

وبات بإمكان الشركات الناشئة في Hub71 التواصل مع أكثر من مليون مطوّر تكنولوجي معروف حول العالم بأسعار حصرية. من خلال شركات تطوير البرمجيات في أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وآسيا، وكذلك الاستفادة من خدمات الدفع بالساعة عند الطلب لدعم فرق عملها.

وستستضيف Hub71 في 10 فبراير النسخة الثالثة من سلسلة «آفاق أبوظبي الرقمية» ويمكن حضور الفعالية شخصياً أو عبر الإنترنت.

وستركز الجلسة التي تحمل عنوان «مجتمعكم بالانتظار» على الدور الرائد الذي يؤديه التعليم والبحث الأكاديمي والمطوّرون في استدامة الابتكار وإنشاء مجموعة تكنولوجية تستخدم المواهب عالية الجودة، فضلاً عن الفوائد التي يحصدها رواد الأعمال الذين يعيشون ويعملون ويوسعون أعمالهم في أبوظبي.

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