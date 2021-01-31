دراسة في جامعة الإمارات تؤكد فوائد الصمغ العربي للحد من أمراض القلب والأوعية الدموية

المصدر: العين – داوود محمد

أنجز فريق بحثي من جامعة الامارات، بالتعاون مع باحثين من جامعة الشارقة والجامعة الهاشمية في الأردن، وجامعة ملبورن الأسترالية وجامعة فكتوريا الأسترالية، دراسة علمية حول تأثير الصمغ العربي للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفاعليته للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في الجهاز الهضمي.

وأشارت الدكتورة عائشة الظاهري - رئيس فريق البحث- أن الصمغ العربي اشتهر باستخداماته العديدة في طب الأعشاب والعلاجات التقليدية منذ القدم، وعادة ما يستخدم صمغ الطلح لتعديل بعض الخصائص الفيزيائية للأطعمة مثل الملمس، أو إطالة عمر المنتج، ويمكن الحصول عليه على شكل مسحوق أو كبسولات قابلة للذوبان في الماء الدافىء ،و يدخل في العديد من الصناعات الدوائية والغذائية، ويتكون من خليط من السكريات المتعددة مثل الارابينوز والريبوز ،و مجموعة من الأحماض والأملاح والمعادن، وهو عبارة عن نتاج شجرة السنط أو الطلح، الموجودة بكثرة في المناطق الاستوائية والمتواجدة بشكل خاص في السودان والتي تُعد المصدر الأكبر عالمياً في انتاجه.

وأوضحت أن الدراسة شملت 80 مشاركاً، تلقى 40 منهم 20 جم من الصمغ العربي بشكل يومي لمدة 12 أسبوعاً، بينما تلقى ال 40 مشاركاً الآخرين عينات لا تحتوي على الصمغ لكنها احتوت على (١ جم من البكتين) لنفس الفترة الزمنية،

واشارت إلى أن نتائج هذه الدراسة أثبتت أن الصمغ العربي يمكن أن يكون عاملاً مساعدًا وأمناً ومفيدًا للأشخاص المعرضين لعوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، علاوة على اعتباره مكمل غذائي جيد للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في الجهاز الهضمي، والتي قد تحدث بكثرة لدى كبار السن.

وشملت الدراسة عدداً من القراءات مثل: الوزن، ومحتوى الدهون، والكتلة العضلية، ضغط الدم، تقييم النظام الغذائي، النشاط البدني، ونسبة الكوليسترول، بالإضافة إلى نسبة الشبع للأفراد، حيث تمت مقارنة النتائج قبل وبعد انتهاء الأسابيع ال 12 من الدراسة. وأظهرت نتائج التغييرات عند متناولي الصمغ انخفاضاَ كبيراَ في ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، وتحسن الكتلة العضلية، وتحسن ملحوظ في سكر الدم، بالإضافة إلى زيادة في كمية الألياف الغذائية المتناولة، وتحسن في حركة الأمعاء وانخفاض حاد في الانتفاخات بالإضافة إلى انخفاض في مستوى الشهية وزيادة الشعور بالشبع.

وضم فريق البحث كل من الأستاذة الدكتورة عائشة سالم الظاهري، والأستاذ أمجد جرار من جامعة الإمارات، والبرفسور ليليانا ستجانوفيسكا، والدكتورة ليلى الشيخ إسماعيل من جامعة الشارقة، والدكتور معاذ البطاينة من الجامعة الهاشمية في الأردن، والدكتور جاك فيهان من جامعة ملبورن الأسترالية والدكتورة فاسو أبوستولوبولس من جامعة فكتوريا الأسترالية.

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