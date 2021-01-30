تكريم الفائزين بجائزة جامعة الشارقة لبحوث الاقتصاد الإسلامي

المصدر: الشارقة - وام

كرّمت جامعة الشارقة الفائزين بجائزة جامعة الشارقة لبحوث الاقتصاد الإسلامي في دورتها الأولى، والتي ينظمها مركز الشارقة الإسلامي لدراسات الاقتصاد والتمويل بجامعة الشارقة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة..

وبلغت قيمة الجوائز أكثر من 100 ألف درهم، توزعت على الفائزين بالمراكز الثلاثة لكل مجال من مجالات الجائزة، وهي الفقه الإسلامي والقانون، والاقتصاد الإسلامي، التي تنافس عليها 113 باحثاً من مختلف دول العالم، وباللغتين العربية والإنجليزية، وتم تصفية البحوث على ثلاث مراحل من قبل لجان تحكيم علمية من داخل وخارج الدولة، ووفق معايير دقيقة تم وضعها خصيصاً لاختيار أفضل الأعمال المتقدمة، وكانت النتيجة النهائية فوز سبعة باحثين من دول عربية عدة، توزعوا على المجالات الثلاثة للجائزة، برعاية حصرية من مصرف الشارقة الإسلامي، الشريك الاستراتيجي للمركز.

وفاز في المجال الشرعي للجائزة، الدكتور موسى مصطفى القضاة - الأردن بالمركز الأول، والدكتور رحيم حسين - الجزائر بالمركز الثاني.. وفي المجال القانوني للجائزة فاز كل من الدكتورة أمينة محمد بو علاي - البحرين بالمركز الأول، والدكتور لافي محمد موسى درادكه - الأردن بالمركز الثاني، والدكتور أحمد عبد الرحمن المجالي - الأردن بالمركز الثالث.. وفي المحور الاقتصادي للجائزة، فاز كل من الدكتور حاتم أحمد عديله - مصر بالمركز الثاني، والدكتور علي سيد إسماعيل - مصر بالمركز الثالث وتم حجب المركز الأول.

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