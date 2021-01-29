باحثون من جامعة خليفة يدرسون إمكانية العلاج بالخلايا الجذعية

المصدر: دبي - البيان

يدرس باحثون من جامعة خليفة إمكانية العلاج بالخلايا الجذعية، ويتوقع أن تلعب الخلايا الجذعية دوراً مهماً في علاج العديد من الحالات الصحية والأمراض، نظراً لإمكانيتها في إصلاح الخلايا واستعادتها واستبدالها وإعادة تجديدها.

ويشهد مجال العلاج بالخلايا الجذعية العديد من التحديات، بالرغم من الإنجازات التي تحققت في هذا المجال، والتي يجب الوقوف عندها ومعالجتها قبيل البدء في استخدامها كعلاج للأمراض على نطاق واسع، ومن هذه التحديات التي بحث فيها فريق جامعة خليفة البحثي كيفية تجدد الخلايا الجذعية.

ورقة بحثية

وتفصيلاً، قام كل من الدكتور عبد الرحيم سجيني، الأستاذ المساعد في الهندسة الطبية الحيوية إلى جانب الدكتور جيمس مكلهيني، باحث الدكتوراه والدكتورة عائشة حسن، الأستاذة المساعدة في الهندسة الطبية الحيوية بكتابة ورقة بحثية تم نشرها في المجلة العلمية «ستيم سيلز»، والتي تركز على الكيفية التي تقوم من خلالها الخلايا الجذعية بتجديد وتمييز نفسها.

وتمثل الخلايا الجذعية أساساً لجميع الأعضاء والأنسجة في جسم الإنسان، حيث تتميز بقدرتها على التجدد من تلقاء نفسها والانقسام اللامتناهي لإنتاج المزيد من الخلايا الجذعية الجديدة ذات الصفات المتخصصة.

من جانبه، قال الدكتور عبد الرحيم: «تسهم الخصائص المتميزة التي تتمتع بها الخلايا الجذعية في جعلها الحل الأمثل للطب التجديدي، حيث أظهر العلاج بالخلايا الجذعية نتائج مبشرة في علاج العديد من الحالات الطبية، بما في ذلك إعادة نمو الغضاريف في حالات هشاشة العظام، وتجديد خلايا بيتا البنكرياسية لدى مرضى السكري، إضافة لزراعة الخلايا الجذعية العصبية للذين يعانون من مشاكل في العمود الفقري».

ويتطلب العلاج بالخلايا الجذعية المزيد من البحث والدراسة قبل استخدامه على نطاق واسع في مجال الطب التجديدي. لذلك، يحتاج الباحثون أولاً إلى الاطلاع بشكل موسع على سلوك تلك الخلايا ومعرفة الكيفية التي تقوم من خلالها بتجديد نفسها لإنتاج أنواع مختلفة جديدة. وفي هذا الصدد، قام باحثو جامعة خليفة بدراسة مختلف أشكال الخلايا الجذعية، والتعرف على التغيرات الكيميائية الحيوية المرتبطة بها.

تشفير الجينات

ويعتبر الحمض النووي الريبوزي (آر إن إيه) مسؤولاً عن تشفير الجينات وفك تشفيرها وتنظيم التعبير عن المعلومات الوراثية داخل الحمض النووي منقوص الأكسجين (دي إن إيه)، حيث تم التوصل مؤخراً إلى أن (آر إن إيه) يتفاعل من العديد من المعدلات في خلايا جسم الإنسان، والذي يؤثر على تنظيم الجينات والذي يُعرف بالتغير الكيميائي الحيوي.

ويوجد أنواع عديدة للخلايا الجذعية كالخلايا الجذعية الجنينية والخلايا الجذعية البالغة. وتعتبر الخلايا الجنينية خلايا متعددة القدرات، حيث يمكنها التطور لتصبح أنواعاً عديدة وذات صفات متخصصة تسهم في تكوين جسم الإنسان، لاسيما في المراحل الأولى من تكوّن الجنين. وتعتمد خاصية تعدد القدرات في الخلايا الجذعية الجنينية على سلسلة متعددة من المراحل التنظيمية، إضافة للدور المهم الذي تقوم به التغيرات الكيميائية الحيوية في المحافظة على المرونة اللازمة لهذا النوع من الخلايا لتتمكن من التجدد والانقسام. على العكس من ذلك، فإن الخلايا الجذعية الجرثومة غير قادرة على التجدد بنفس القدرة التي تمتلكها الخلايا الجذعية الجنينية، ويقتصر دورها على إنتاج الخلايا الجاميتية الأحادية.

وقال الدكتور جيمس: «تتميز الخلايا الجذعية بقدرتها على التجدد الذاتي مع تطوير خصائص جديدة. وقد توصلنا من خلال البحث في عمليات التعديلات الكيميائية الحيوية في الخلايا الجذعية إلى أهمية الدور الذي تقوم به مجموعة الحمض النووي الريبوزي في تنظيم فك التشفير في الخلية. وباعتبارها العملية الأهم في سلوك الخلية، يعتبر تفسير الأدوار الكيميائية الحيوية خطوة أساسية للتقدم والتطور في مجال معالجة التحديات التي تواجهها العلاجات بالخلايا الجذعية».

ويرتبط العلاج بالخلايا الجذعية بتحديات عديدة، فالخلايا الجذعية الجنينية الموجودة اليوم قد يتم رفضها من قبل الجسم. ومن جهة أخرى، يصعب نمو الخلايا الجذعية البالغة في المختبر، إضافة لتواجدها في كميات صغيرة.

وفي السياق، تعتبر زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم العلاج الوحيد الذي يعتمد على الخلايا الجذعية في الوقت الحالي، والتي تستخدم لمعالجة الأشخاص المصابين باللوكيميا وسرطان الغدد الليمفاوية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز