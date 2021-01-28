زكي نسيبة: «فصل المستقبل» يعزز دور جامعة الإمارات في التعليم الذكي

المصدر: العين - البيان

أكد معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات أهمية التعليم الذكي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال معاليه في تصريح بمناسبة تدشين الجامعة «فصل المستقبل»: إن مشروع «فصل المستقبل» لتعليم الطلبة في جامعة الإمارات العربية المتحدة يعد أول قاعة محاضرات جامعية ذكية من نوعها على المستوى الإقليمي.

تقنيات

وأوضح أن هذا المشروع يُعنى بتقنيات الذكاء الاصطناعي ويعزز من دور الجامعة في التعليم الذكي وخلق بيئة مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويساعد الطلبة والباحثين على استخدام الأدوات الذكية والتقنيات المتطورة في التعليم والبحث العلمي، وتوظيف المعرفة لهذه العلوم من الناحية التطبيقية وإنشاء أطر مفاهيمية جديدة تحاكي الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات والتخصصات العلمية.

حرص

وأضاف: «نحن في جامعة الإمارات حريصون على إعداد جيل من الشباب يكون لهم دور ريادي في استشراف المستقبل والاستعداد للخمسين عاماً القادمة، حيث اعتمدنا في هذه الفصول التصميم المعياري لتعزيز الرغبة في التعلم ونقل المعرفة عبر استخدام الروبوتات داخل الفصل الذكي وتبادل المعرفة والأدوار بين الروبوت والطالب والمعلم، وكل ذلك مدعوم بمجموعة من الأنظمة الذكية».

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