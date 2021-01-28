«جامعة محمد بن راشد للطب» تطلق أول برنامج إقامة في علاج جذور وعصب الأسنان بالدولة

المصدر: دبي - البيان

كشفت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية عن إطلاق برنامج إقامة رائد في علاج جذور وعصب الأسنان في كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان التابعة للجامعة ومستشفى دبي للأسنان، الشريك الإكلينيكي للجامعة والمستشفى التعليمي لكلية حمدان بن محمد لطب الأسنان، ما يوفر للطلبة خبرة عملية قيمة على يد نخبة من الخبراء العالميين في مجال طب الأسنان.

ويُعد برنامج الإقامة الذي يمتد مدة ثلاث سنوات الأول من نوعه في الدولة، حيث تأتي هذه الخطوة انسجاماً مع رؤية الجامعة أن تصبح محوراً عالمياً متخصصاً في الأبحاث والتعليم الصحي المبتكر والشامل. وتم اعتماد البرنامج المبني على الكفاءة المهنية من الهيئة السعودية للتخصصات السعودية. وسيكون جميع خريجي البرنامج مؤهلين للخضوع لامتحانات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، حيث سيصبحون متخصصين من المستوى الثاني في الإمارات، بحسب معايير ترخيص مزاولي المهن الصحية في الدولة، بمجرد نجاحهم في هذه الامتحانات، لينتقلوا بعد ذلك إلى المستوى الأول بعد إتمامهم سنوات الخبرة العملية المطلوبة. وسيخضع الأطباء المنتسبون للبرنامج لتدريبات شاملة ضمن العديد من التخصصات.

وقال الأستاذ الدكتور زيد بقاعين، عميد كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان: «يُعد أخصائيو علاج جذور وعصب الأسنان من أصحاب المهارات الرفيعة والتفكير النقدي ركائزَ أساسية لمستقبل طب الأسنان في دولة الإمارات والعالم. هذا البرنامج المبتكر سيدعم الأطباء المقيمين من خلال تقديم خبرات أهم الأطباء الإقليميين والدوليين في هذا الاختصاص لهم».

من جهتها، قالت الدكتورة خولة بالهول، مديرة مستشفى دبي للأسنان: «يتعاون مستشفى دبي للأسنان مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، لتوفير البيئة المناسبة لتمكين الجيل القادم من أخصائيي واستشاريي علاج جذور وعصب الأسنان».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز